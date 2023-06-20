Екатерина Яшникова представляет новую песню «Неприемлемо»

23 июня выходит релиз Екатерины Яшниковой — автора концептуальных альбомов и мемных песен-миллионников с YouTube. Выступала у Маргулиса, на Дикой мяте, записывалась с Uma2rman и у себя дома, на уютной кухне.

Её новый альбом «Неприемлемо» — большая передышка от чувственной личной, острой гражданской лирики и от единого звучания. Здесь только шутливые тексты и игривые мелодии. На повестке: споры с Пастернаком, формирование чувственного образа облаков и фит с Алёной Швец на облетевшем весь интернет треке «Я останусь одна», который, впрочем, и так ей давно уже приписывают. И всё это иронично, хлёстко и в лоб под смешение стилей: инди-попа и авторской песни, реггетона и хип-хопа — весело обывателю, не скучно ценителю.

А неприемлемо? Да кому угодно! Всегда найдётся к чему придраться.

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