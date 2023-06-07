ЕКАТЕРИНБУРГ: Фестиваль Ural Music Night объявил о переносе главной площадки

Валерий Сюткин выступит на площади Кирова

Традиционная акция «Светает» с Валерием Сюткиным в этом году пройдет на площади Кирова, напротив главного здания УрФУ. Туда же будет перенесена главная площадка фестиваля — «Магистерия». Титульным партнером сцены станет аптечная сеть «Фармленд».

В 2023 году фестиваль Ural Music Night состоится 23 июня и планирует снова собрать 3000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, о возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.

Тысячи зрителей и музыкантов встретят новый день и споют главную песню фестиваля («Серенада трубадура») вместе с автором самых добрых песен Валерием Сюткиным и камерным оркестром B-A-C-H.

Главной площадкой фестиваля объявлена «Магистерия». Сцена объединит академическую, народную и джазовую музыку. Здесь прозвучит часть кантаты «Александр Невский» Прокофьева и «Здесь хорошо» Рахманинова. Запланирована программа «Месса мира» К. Дженкинса.

Академические площадки фестиваля

На площадке Уральской специальной музыкальной школы (Антона Валека, 25) с 17:00 будут звучать академическая музыка камерного ансамбля «Солисты Москвы», квартет гитар «Евразия», Игорь Паращук и джазовое трио Александра Титова.

В программе запланированы «Летние диверисменты», концерт ансамблевых и оркестровых коллективов, «Чайковский in Jazz», камерный оркестр «Лицей камерата», оркестр народных, духовых и ударных инструментов. В концерте примут участие студенты и преподаватели Уральской специальной музыкальной школы.

На академической площадке Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) расположится сцена «Бисквит-пиано». На входе в колледж в честь его 80-летия прозвучит джазовая и академическая музыка, а также выступят солисты оркестра Юрия Башмета.

Малый зал дома музыки

Площадку объединяет один инструмент — саксофон, который можно будет услышать в совершенно разном воплощении: классика, поп, джаз, электроника. Абсолютно разные и непохожие друг на друга коллективы раскроют для слушателей новые грани этого удивительно разнообразного инструмента.

Хоровой колледж

Здесь пройдёт концерт обучающихся, выпускников и преподавателей Свердловского мужского хорового колледжа.

В программе: фортепианная и вокальная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов.

Отель Онегин

Академическая музыка в интерьерах русской классики отеля Онегин. Из окон открывается неповторимый панорамный вид на город с его историческими достопримечательностями и современными небоскребами. С первых шагов внутри отеля «Онегин» вы окунетесь в атмосферу русского классицизма XIX века.

Станция вольных почт

На сцене выступят два музыкальных коллектива в жанре византийского распева. Традиционно русское акапельное пение, которое понравится всем, кто любит живое пение.

Хор Византийского церковного пения из Екатеринбурга «Святой Лука» представит православную восточную духовную музыку, освященную тысячелетней традицией греческого пения.

Популярные духовные распевы из русской церковной и народной традиции исполнит хоровой коллектив из Екатеринбурга «Держава». Исполнители подарят всем любителям музыки непередаваемые ощущения вовлеченности в певческую культуру древней Руси.

Вход свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.