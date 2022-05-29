ЕКАТЕРИНБУРГ: «Иисус Христос – суперзвезда» на первой сцене Ural Music Night

В самую музыкальную ночь на площади 1905 года прозвучит легендарная рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда». Скандальная, неоднозначная, магнетическая… Написанная полвека назад и до сих пор актуальная, она является мировой классикой, культовым произведением и хитом музыкальных театров всего мира.
Сцена из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Фотограф Алексей Петров
История Иисуса от момента его появления в Иерусалиме до распятия будет представлена в антураже мегаполисов, современных технологий и диджитал-коммуникаций. Зрителей ждут сильнейшие голоса артистов Театра-Театра, мощная энергетика живого оркестра и рок-группы, эффектное сценическое пространство и легендарные мелодии, не оставляющие никого равнодушным.
Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» будет исполнена приглашёнными артистами Театра-Театра (Пермь) на русском и английском языках (2 часа).
Рок-оперу предварит кантата ADIEMUS Карла Дженкинса – британского композитора, метамодерниста, совмещающего в своем творчестве современную классическую музыку и этнический вокал. Произведение прозвучит в исполнении Екатерининского оркестра и хора Sinara Singers.
В кантате для оркестра, ударных, хора и солистов Карл Дженкинс переплел музыкальные традиции, ритмы, мотивы разных народов мира. Песнопения звучат на никому не ведомом языке, несуществующем, но понятном каждому.
Ural Music Night – однодневный музыкальный фестиваль, который проходит в одну из самых коротких ночей. В этом году он состоится 24 июня. Сценами станут площади и скверы, кафе и рестораны, крыши и балконы, музеи и театры, парки и дворы. 300 000 зрителей смогут услышать молодые группы и известные коллективы на 100 сценах по всему центру города.
Ural Music Night. 24 июня 2022 Центр Екатеринбурга. Бесплатный вход.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.