ЕКАТЕРИНБУРГ: ЛАУД, PALC, Копы в огне на Уральской Ночи музыки

23 июня каждый гость фестиваля найдет музыку по душе. Сегодня мы рассказываем о хедлайнерах «Парка Маяковского», где можно услышать рэп. ЛАУД, PALC, «Копы в огне» и другие артисты раскачают вас по полной. Самые успешные хип-хоп исполнители со всей страны съедутся на эту площадку, чтобы дать слушателям заряд бешеной энергетики.

ЛАУД

Электронная группа из Уфы. Своей основной задачей коллектив видит создание, распространение и развитие электронной музыки в России — это предполагает отказ от жанровых рамок, желание воспринимать любой звук как вызов и готовность охотно работать с экспериментами. ЛАУД работали с такими артистами, как Boulevard Depo, Gone.Fludd, Thomas Mraz, Jeembo, Антоха МС, КУОК, TVETH, МC Сенечка, SALUKI, Basic Boy, Glebasta Spal, i61, Kreem, Cream Soda, Maneken, SP4K, Тося Чайкина, VAC1O, TAPENIGHT, Lurmish, Lovanda и многими другими.

PALC

Самобытные остросоциальные тексты, удивляющие аранжировки с массой экспериментов и проб, пристальное внимание к визуальной подаче — это московская группа PALC. Музыканты активно экспериментируют со звуком и не ставят себе рамок внутри одного жанра: в их творчестве есть и психоделик-рок, и регги, а на последнем EP вы встретите даже диско-поп, до кучи группа в своем творчестве смешивает фанк, рэп, электронику и трип-хоп. В общем, идеальный альтернативный мультижанр.

Копы в огне

Когда весь мир в огне, когда идеалы перевернуты, а клуб 8 убийц захватил сознание всех людей, остается надежда только на бесстрашных и справедливых копов, служащих Истине. «Копы в огне» — это история о долге, о бесстрашии, о самоотречении, о правдивости и справедливости, о решимости и способности прощать.

На площадке также выступят DAYRA, lewel, uralsky, I-RON, Тони Мо, sozONik, интакто, Паралирик, DISHVF, MICHAEL SOUTH, БРАЗИС, Mizantrope, BRATTA, Ice Bro, TMNV, PAVELB4H, BASIAGA, SVT, Старый Кадиллак.

Вход свободный.

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