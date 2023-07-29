ЕКАТЕРИНБУРГ: На «Красной строке» выступит Вера Богданова и соавтор книги «Владивосток-3000» Василий Авченко

С 25 по 27 августа в Екатеринбурге в Историческом сквере пройдет международный книжный фестиваль «Красная строка». Команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» продолжают рассказывать об авторах и издательствах в рамках программы. В последние дни августа на площадке Литературного сквера выступят писатель Вера Богданова, соавтор книги «Владивосток-3000» Василий Авченко и автор книги «Грачи улетели» Сергей Носов.

Василий Авченко — журналист, прозаик. Автор документального романа «Правый руль», беллетризованной энциклопедии-путеводителя «Глобус Владивостока», фантастической киноповести «Владивосток-3000» (2011, «Астрель»-Terra Fantastica, в соавторстве с музыкантом Ильёй Лагутенко). Финалист российских литературных премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «НОС», Бунинской премии. Лауреат премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева (2019).

Вера Богданова — писатель, литературный обозреватель «Афиша Daily», переводчик. Финалистка премий «Национальный бестселлер» и «Лицей». Романы «Сезон отравленных плодов» и «Павел Чжан и прочие речные твари» также вошли в Длинные списки премий «Большая книга» и «Ясная поляна». Обладатель премии «Мастер ужаса» и специального приза журнала «Юность». В 2023 году вошла в список Blueprint-100. Ее рассказы и статьи опубликованы в журналах «Правила Жизни», Grazia magazine, Blueprint, Литрес Журнал, «Юность», «Прочтение», «Дружба народов», «Новый мир», «Литературно».

Сергей Носов – прозаик и драматург. Автор семи романов («Хозяйка истории», «Член общества, или Голодное время», «Грачи улетели», «Фирс Фортинбрас» и др.), нескольких книг малой прозы, сборников эссе в жанре «другое краеведение» – в том числе «Тайной жизни петербургских памятников. Полная версия» и «Книги О Петербурге», многочисленных пьес («Дон Педро», «Берендей», «Тесный мир», «Табу, актер» и др.). Автор прозаического пересказа «Одиссеи» и «Илиады». Премия «Национальный бестселлер» за роман «Фигурные скобки».

116 издательств со всей России привезут на ярмарку фестиваля книги разных жанров. Психология, детская литература, книги о дизайне, истории, технике, произведения на иностранных языках, комиксы и классика - все это вы можете найти на ярмарке.

Фестиваль «Красная строка» пройдет в Екатеринбурге впервые. Вход на все события фестиваля бесплатный. Организаторы — команда фестиваля Ural Music Night и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке Администрации города Екатеринбурга, в рамках празднования 300-летнего юбилея города.

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