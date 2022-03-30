ЕКАТЕРИНБУРГ: «Ночь Музыки» соберет музыкантов России, Европы и СНГ

Крупнейший фестиваль страны пройдет 24 июня 2022 года и по традиции соберет зрителей на площадях, улицах, крышах, в кафе, клубах, ресторанах, барах, театрах, музеях и в других возможных и невозможных локациях. Выбор будет обширным, ведь музыка этой ночью играет одновременно на 100 сценах.

Завершился прием заявок на фестиваль. Их общее число – 2120 В самом многочисленном коллективе 49 участников, а сольные проекты составляют треть всех заявок – их 620! Противоборство рок- и поп-музыки закончилось победой рока: заявок, указавших его как одно из направлений, на две больше. Желание стать участниками фестиваля изъявили почти 100 метал-групп и всего 3 а капелла коллектива.

В этом году музыканты из 211 населенных пунктов заинтересовались в участии в Ural Music Night. Екатеринбург и Москва почти сравнялись по числу коллективов, намеревающихся пополнить лайнап фестиваля. Самый далекий от Екатеринбурга музыкант, желающий выступить на «Уральской Ночи Музыки», живет в Южно-Сахалинске, самый близкий (не учитывая Екатеринбург) – в Берёзовском. Самый малочисленный населенный пункт, из которого пришла заявка, – посёлок Волна Революции, в котором проживает 493 человека.

Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России, другие потенциальные участники живут в Армении, Беларуси, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции.

«Ural Music Night – ночь не только музыкальная, но и объединяющая. Люди, приехавшие из разных городов и стран, люди, слушающие музыку, казалось бы, противоположных по своей сути жанров, становятся частью большого события. Это сближает, учит ценить непривычное и быть открытым к новому», – считает исполнительный директор фестиваля Григорий Колмогоров.

Все заявки оценят 100 экспертов отбора, 100 представителей музыкальной индустрии. Среди них организаторы фестивалей, журналисты, издатели, ведущие, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов. На принятие решений повлияют как качество музыкального материала, так и опыт выступлений коллективов. Результаты отбора станут известны в конце апреля.

В 2022 году фестиваль состоится 24 июня и на Урале планируется снова собрать 300 000 гостей, 3000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, о возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.

Фото — Константин ГУБАНОВ

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