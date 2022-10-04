ЕКАТЕРИНБУРГ: Открылся прием заявок на четвертый New/Open Showcase Festival

В Екатеринбурге в четвертый раз пройдет New/Open Showcase Festival – конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс актуальной музыки, созданный командой Ural Music Night. Участники фестиваля смогут получить денежную поддержку своих музыкальных проектов. Обладатели 30 лучших заявок выступят на New/Open Showcase Festival в Екатеринбурге.

Каждый проект претендует на грант до 300 000 рублей.

Стартовал прием заявок от талантливых музыкантов из России в возрасте от 8 до 35 лет, которым необходимы средства на реализацию творческого проекта: съемки клипа, записи альбома, организации концерта или фестиваля и др. Эксперты фестиваля выносят оценку на основе выступления группы, защиты проекта и ответов на интересующие их вопросы.

В прошлом году гранты получили десять проектов победителей фестиваля – групп POLE, The OMY, «Парнишка», hodíla ízba, ГДЕ-ТО ТАМ, Low Kick Collective, «Созвездие Отрезок», «Андреграунд», «Васса Железнова» и IYULINA. Более подробную информацию о реализованных проектах можно узнать на сайте фестиваля https://newopen.su/results.

«Это удивительное событие с точки зрения того, сколько здесь экспертов из разных сфер. Как показали предыдущие фестивали, в которых нам удалось поучаствовать, именно знакомства решают: нас где-то кто-то увидел, а потом пригласил на другой фестиваль, например. Да и просто знакомиться с людьми и обмениваться опытом – круто, потому что такие события собирают людей из разных, не только крупных, городов. Группам из регионов, о которых мало кто, возможно, слышал, такой формат дает возможность не только что-то материальное получить, но и забрать с собой новый опыт, связи, эмоции, цели», – отметила во время интервью солистка POLE. Подать заявку вы можете до 20 ноября на сайте фестиваля https://newopen.su/.

Для наиболее успешного ее заполнения обратите внимание на онлайн-курс New/Open 2021 https://vk.cc/ch1b6S и курс «Как зарабатывать на музыке» на платформе «Мастера» https://vk.cc/cgJox5. Прохождение последнего даст вам возможность побороться не только за место на фестивале, но и за оплаченную дорогу в Екатеринбург и проживание в городе. Это именно те призы, которые получит от «Мастеров» лучший студент курса.

New/Open Showcase Festival. Февраль 2023 Вход свободный. 12+

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Фото — Константин ГУБАНОВ

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