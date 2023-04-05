ЕКАТЕРИНБУРГ: Рок-выставка «Поколение дворников и сторожей» откроется в Ельцин-центре

С 5 мая по 16 июля 2023 года в Арт-галерее Ельцин Центра будет представлена выставка «Поколение дворников и сторожей», посвященная русскому року 80-х и 90-х годов. На ней будут продемонстрированы несколько сотен уникальных артефактов из истории «Аквариума» и «Кино», «Наутилуса» и «Звуков Му», «Гражданской обороны» и «ДДТ» из коллекции Александра Кушнира, которая собиралась в течение тридцати лет. В экспозицию войдут подпольные рок-журналы и самодельные альбомы, которые погрузят в мир магнитофонной культуры. Неизвестные рукописи Бориса Гребенщикова, графические схемы Егора Летова, машинопись Янки Дягилевой и тексты песен Александра Башлачева откроют завесу над творческой кухней рок-андеграунда той эпохи.

«Поколение дворников и сторожей» — цитата из песни «Аквариума», ставшая заглавием выставки, очень точно описывает ситуацию тех лет. Многие непрофессиональные (с официальной точки зрения) музыканты выбирали для себя профессии, оставляющие время для занятий музыкой, а заодно и снимающие вопрос о необходимости официального трудоустройства.

Экспозиция охватывает промежуток с 1976 по 1996 годы – реальный слом эпох, подверженных глобальным тектоническим сдвигам. Это был период, когда старая жизнь заканчивалась, а новой еще не было. Появились новые рок-глашатаи, которые завладели умами сотен тысяч молодых людей. Создавая из хаоса новую Вселенную, они ускорили перестройку и попытались – порой безуспешно – открыть стране новые горизонты свободы.

Вся эта безумная механика русского рока в её вопиющей и зловещей красоте многомерно отражена на выставке. Помимо раритетных фотографий, характеризующих праздники и будни этой эпохи, на экспозиции представлены картины, плакаты и уникальные пластинки («первопрессы») культовых московских, ленинградских, уральских и сибирских рок-групп. Эффект присутствия позволит окунуться в атмосферу «молчаливых дней», в концертную хронику, репетиции и опасные гастроли, закулисье студийных записей и искрометных манифестов.

Красноречиво передает обстановку того времени не обнародованная ранее аудиозапись квартирника Майка и Цоя (1985 года), прерванного силами милиции и сотрудников госбезопасности. Здесь же можно выделить рукописные фрагменты интервью Бориса Гребенщикова журналу «Рокси» (1983 год), камеру режиссера Алексея Балабанова, макет журнала «Урлайт», артистический костюм Петра Мамонова, макеты обложек «Детского альбома» Сергея Курёхина и легендарного «Треугольника» группы «Аквариум», а также музыкальные инструменты сибирских и ленинградских панк-групп. Также на выставке будут представлены западные рок-издания 70-х годов из домашней коллекции Майка Науменко, письма Вячеслава Бутусова президенту ленинградского рок-клуба Геннадию Зайцеву и Петра Мамонова знаменитому английскому музыканту и продюсеру Брайану Ино.

Выставка будет сопровождаться рядом лекций, круглых столов, премьерами кинофильмов и акустическими концертами. После выставок в Москве, Франкфурте, Праге и Лондоне, представивших по отдельности разные части коллекции (самиздат, фотографии, музыкальные записи), проект в Ельцин Центре впервые демонстрирует архив Александра Кушнира во всем многообразии.

Александр Кушнир — музыкальный продюсер, журналист и автор книг по истории русского рока (среди которых «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Кормильцев. Космос как воспоминание», «100 магнитоальбомов советского рока», «Сергей Курёхин. Безумная механика русского рока» и другие). Владелец крупнейшей в стране коллекции рок-артефактов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.