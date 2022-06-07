ЕКАТЕРИНБУРГ: Ural Music Night станет дискотекой под открытым небом

24 июня во время фестиваля Ural Music Night улица Вайнера станет большой дискотекой. На ставшей традиционной сцене «Дисколенд», расположенной на пересечении улиц Вайнера и Попова, выступят MODENESS, Валуа, theabc, Kapusha, Soul Divers и Digitalo.

У сцены два хедлайнера. Один из них – Татьяна Овсиенко, звезда восьмидесятых и девяностых, солистка групп «Мираж» и «Вояж», а в дальнейшем сольная артистка, получившая признание за музыкальность, оптимизм и искренность песен.

Второй хедлайнер – ансамбль «Песняры», музыкальная визитная карточка Беларуси. Несмотря на то, что в ансамбле за годы сменилось несколько поколений артистов, коллектив бережно сохраняет свой неповторимый стиль и музыкальные традиции, развивает и обогащает репертуар, выпуская новые песни и альбомы.

«Команда фестиваля стремится к тому, чтобы каждый гость нашел музыку себе по душе. Вчера мы анонсировали площадку для самых маленьких зрителей, ту, что вызовет радость у детей. Сегодня мы рассказываем о сцене, которая позволит старшему поколению почувствовать свою сопричастность», – отметил директор Ural Music Night Евгений Горенбург.

Ural Music Night – однодневный музыкальный фестиваль. В 2022 году он состоится 24 июня. Сценами станут площади и скверы, кафе и рестораны, крыши и балконы, музеи и театры, парки и дворы. 300 000 зрителей смогут услышать молодые коллективы и известных музыкантов на 100 сценах по всему центру города.

Вход на все площадки фестиваля бесплатный.

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