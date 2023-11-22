Екатеринбургский цирк ждет масштабная реконструкция

Здание, которому уже больше 40 лет, – одно из самых больших в стране. Кроме того, по конструктивным решениям арена является одной из лучших в Европе и максимально технически оснащенной. Проектная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Реконструкция пройдет в рамках национального проекта «Культура».

Общая площадь здания составляет почти 20 тыс. кв. м. Зал рассчитан на 1900 зрителей. После реконструкции количество посадочных мест незначительно сократится, однако новые кресла станут гораздо удобнее. Помимо основного манежа в здании предусмотрен и репетиционный зал. Планируется обновить все инженерные коммуникации, а также снести и выстроить заново часть здания, где размещаются животные.

Отделку зеленым уральским камнем, которая долгое время была визитной карточкой Екатеринбургского цирка, сохранят в интерьере, но сделать акцент планируют на светлых оттенках, которые визуально расширят пространство.

«При реконструкции данного объекта важно сохранить универсальность и модульность ряда конструкций. Практично будут использоваться пространства, которые занимали кабинеты. Появятся места для творческих встреч, комфортнее станет цирковому музею», – рассказала главный эксперт проекта Анна Пьянкова.

«После реконструкции цирка в здании появятся новые отдельные репетиционные и тренировочные залы для артистов и хореографов. Для содержания животных построят новый блок помещений. Кроме этого, купол и фасады здания цирка украсит архитектурная подсветка. Завершить его реконструкцию планируется в 2025 году», – сказал генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Уникальный купол цирка, который давно стал визитной карточкой Екатеринбурга, после реконструкции засияет яркими цветами архитектурной подсветки.

Заказчик – публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик – ООО «Равелин».