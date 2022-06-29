Экология, боевые искусства и современная хореография объединились на «Тавриде»

28 июня на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал образовательный заезд «В движении». На протяжении недели здесь будут работать арт-школы экологии, боевых искусств и современной хореографии, которые объединили 329 участников из 67 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик. 3 июля они представят итог своей коллаборации – постановку «В движении» – на большой сцене пляжа «Ракета» в городе Судак.

«Второй образовательный заезд этого сезона про соединение трех очень разных направлений: экология, танцы и боевые искусства. На наш взгляд, это интересное поле для совместных проектов, – рассказывает заместитель руководителя арт-кластера «Таврида» по контенту Ксения Артемьева. – Для нас важно объединять максимально разножанровые, разноформатные аудитории и так помогать им учиться новому, выходить за рамки одного направления и шире смотреть туда, где их таланты, компетенции и знания могут быть полезны. К тому же всегда интересно наблюдать, как профессионалы из разных сфер, которые в своей привычной среде могут никогда не встретиться, соединяются на одной площадке и через неделю выдают новый уникальный проект, будь то арт-объект, коллекция одежды, концертный номер, учебный курс или что-то ещё. В ближайшую неделю мы увидим, что cмогут создать в сотворчестве и сотрудничестве люди, которые занимаются здоровьем земли, красотой движений, силой тела и крепостью духа».

Программа заезда включит профильные и перекрестные образовательные форматы с экспертами, часы практик, тренировок и репетиций, нетвокинг и мастермайнды, грантовый конкурс, спортивные мероприятия и шоу-программы.

Впервые на «Тавриде» проходит арт-школа экологии. В нее приехали экологи, архитекторы, рециклинг-технологи, урбанисты-экологи, промышленные и ландшафтные дизайнеры, инженеры-конструкторы, биохимики и механики со всей России. В мастерских и на дискуссионных площадках участники вместе с экспертами отрасли поднимут вопросы осознанного потребления, влияния человеческого фактора на здоровье окружающей среды, защиту моря и морских млекопитающих и возможности улучшение качества территорий. В числе экспертов арт-школы первый заместитель директора «Городских реноваций» Анна Чигарина; руководитель социально-экологического проекта +1Город Максим Голованов; автор и ведущий медиапроекта «Сортировочная» Борис Лорер; руководитель направления развития экологического добровольчества ППК «РЭО» Андрей Руднев; директор по развитию Tazmar maritime Александр Степанов; руководитель «Центра Чистой Природы» Александр Люкшин. На лекциях и мастер-классах они расскажут об экотрендах и помогут участникам создать проекты по улучшению экологии в их регионах.

Образовательная программа арт-школы экологии подготовлена совместно генеральным экологическим партнером арт-кластера – Российским экологическим оператором. «В рамках арт-школы мы хотим показать, как даже несложные манипуляции могут стать большим вкладом каждого из нас в общее дело заботы об окружающей среде, – говорит куратор арт-школы экологии Мария-Николь Селиванова. – В продолжение традиции с экосубботниками в районе Судака в этот раз мы запланировали спецпроект совместно с «Судакским лесоохотничьим хозяйством» по очищению дороги, ведущей к музею-заповеднику «Новый свет». В рамках арт-школы начала работу эколаборатория арт-парка «Таврида», где оборудована мастерская и установлена техника для полного цикла переработки вторичных полимеров. Под руководством специалистов бюро устойчивого развития 99recycle участники создадут из переработанных отходов аксессуары, которые войдут в коллекцию модного показа в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Напомним, что фестиваль пройдет с 15 по 19 августа в Крыму. Регистрация участников открыта на сайте tavrida.art.

Ещё одно новое направление на «Тавриде» – арт-школа боевых искусств, которую арт-кластер организует совместно с Национальным Советом Айкидо России. В основе программы – особый подход к боевому искусству как к философии, в которой сочетаются владение телом, выверенность движений, постоянное оттачивание навыков и бесконечный поиск гармонии мыслей и тела. Участники арт-школы – любители и профессионалы, практикующие айкидо, технику меча и иайдо. Вместе с выдающимися инструкторами боевых искусств и экспертами восточной культуры они посмотрят на боевое искусство под разными углами: как на спорт, как на искусство и как на науку. «Особенность боевых искусств, которые мы объединили в рамках арт-школы, в том, что они в последнюю очередь про борьбу и поединки. Это, прежде всего, система духовного и физического совершенствования, свободная от соперничества и вражды. В традиционном представлении эти практики направлены на самопознание, соединение тела и духа и поиск внутренней силы через постоянные тренировки, – рассказывает Алексей Дьяков президент «Общества Анъюкай». – Изюминкой арт-школы станут арт-практики по восточным направлениям искусства, чайные церемонии и мастер-класс по техникам работы с мечом».

Тренировки и мастер-классы в рамках арт-школы боевых искусств проведут 4-кратный чемпион мира, 9-кратный чемпион Европы, многократный чемпион России по ушу Сергей Суховей; руководитель отделения японских единоборств в МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» Игорь Федорич; основатель и Президент Сибирской Ассоциации Айкидо Виктор Сосновский. Секретами управления биологическим возрастом и способами спортивной реабилитации с участниками поделятся директор Международной академии медицинской реабилитации Андрей Бурмистров и заслуженный работник здравоохранения РФ Игорь Довгань.

Арт-школа современной хореографии объединила танцовщиков, хореографов-постановщиков и менеджеров танцевальных проектов. Под руководством экспертов они будут создавать хореографические постановки и продюсировать танцевальные проекты, узнают, как открыть и продвигать танцевальную школу. Большую часть времени они проведут в танцевальных классах вместе с настоящими звездами современных танцевальных направлений, в числе которых: танцовщица и хореограф Юлия Гаффарова; резидент Star Dance camp, участник команды Uforia crew Валентин Григорьев (Valek Uforia); основатель команды «The хилз», победитель и призёр танцевальных чемпионатов Мурашко Юлия; победитель (Чемпионат Мира) Juste Debout choreo contest, вице-чемпионка Mиpa по хип-хопу (Венгрия) Марта Августинович; призер Hip hop international, Marvelous battle, Juste debout Russia Роман Перепехин (K-RO) и другие.

«В новом сезоне мы изменили подход к традиционному для «Тавриды» хореографическому направлению. Если раньше мы ставили в приоритет командную работу и групповые постановки, то сейчас решили сосредоточиться на индивидуальности наших участников. Самые талантливые и харизматичные из них станут резидентами «Тавриды» в танцевальном направлении, – делится планами куратор арт-школы современной хореографии Алексей Уразов. – Ещё одна цель – сделать арт-кластер акселератором хореографических трендов и тем самым создать новые возможности для молодых танцовщиков».

В арт-школе пройдет отбор участников для постановки «Мир русского искусства», посвященной 150-летию Сергея Дягилева, которая будет представлена в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Молодые танцовщики выступят на одной сцене с именитыми артистами оперы и балета Большого и Мариинского театров и вместе с ними исполнят шедевры из репертуара дягилевских «Русских сезонов».

Итогом коллаборации трех арт-школ станет постановка «В движении». Ее главная тема – актуальные проблемы экологии, влияющие на здоровье нашей планеты: глобальное потепление, разрушение озонового слоя, загрязнение мирового океана и воздуха, недостаток питьевой воды, уничтожение лесов, истощение природных ресурсов. Хореографы и танцовщики расскажут об экологии на языке тела. Экологи, урбанисты, биохимики, рециклинг-технологии примут участие в создании реквизита из переработанного сырья и видеоконтента для шоу. Финальным эпизодом постановки и его тематической развязкой будут показательные выступления мастеров боевых искусств. Постановку представят 3 июля на новой культурной площадке Судака – пляже «Ракета, её смогут увидеть жители и гости Крыма.

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