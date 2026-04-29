Эксклюзив: Алла Духова рассказала о своем путешествии в Китай вместе с семьей

Легендарный хореограф, создатель балета Todes Алла Духова эксклюзивно рассказала о своем путешествии вместе с семьей в Китай. По словам бессменного художественного руководителя и главного балетмейстера TODES Аллы Духовой, поездка в Китай для нее и членов ее семьи стала настоящим приключением, полным впечатлений, эмоций и новых открытий.

Пекин — сердце древней цивилизации

Первым пунктом в маршруте стал Пекин — город, где прошлое встречается с настоящим. Алла с восторгом прогуливалась по историческим улицам, ощущая дыхание великих династий.

«Особенное впечатление произвел Запретный город — огромный дворцовый комплекс, пропитанный историей и величием. Ощущение времени здесь словно остановилось. Интересно было рассматривать каменные плиты и дворцовую резьбу, осознавая, что это место хранит тайны тысячелетий», — делится Алла Духова.

Путешествие в Сиань — колыбель китайской цивилизации

Следующая остановка — город Сиань, где Алла посетила знаменитый музей Терракотовой армии. Взгляд на тысячи статуй воинов, охраняющих мавзолей первого императора Цинь Шихуанди, вызвал у нее ощущение причастности к великому историческому событию.

«Восхищение и удивление не покидали меня, когда я узнавала, как археологи сохраняют эти уникальные памятники эпохи — каждая статуя, каждая деталь тщательно реставрирована и бережно хранится», — говорит Алла.

Кстати, с величественной Терракотовой армией — таинственными статуями воинов – хореограф впервые познакомилась несколько лет назад во время своей поездки в Китай. Тогда удивительный памятник древности произвел на нее неизгладимое впечатление. Вернувшись домой, Алла воплотила образы воинов в Театре танца TODES в шоу «Инзэнайт», создав необыкновенно зрелищный номер, где каждая фигура и движение отражают величие и таинственность воинов Терракотовой армии.

Пещера Золотого дракона и озеро Баофэн

Затем семейство отправилось в национальные парки «Чжанцзяцзе» и «Тяньмэнь». Алла была поражена природной грандиозностью этих мест: скалы, возвышающиеся словно из другого мира, туманы, окутывающие вершины.

«Было такое ощущение, что путешествуешь в сказку. Особенно запомнилась прогулка по стеклянному мосту над пропастью — сердце билось с трепетом, а дух наполнялся восхищением. В тумане, под дождём, я ощущала себя словно над облаками, и это состояние спокойствия и гармонии стало для меня настоящим дзеном», — делится впечатлениями Духова.

Сталактитовая пещера Yellow Dragon длиной почти шесть километров – еще одно впечатляющих моментов путешествия по Китаю.

«Спускаясь в подземные залы, я почувствовала магию древних каменных сталактитов и сталактитовых образований. Катание на лодке по живописному озеру Баофэн среди гор и лесов подарило какое-то ощущение уединения и гармонии с природой», — призналась Алла.

Чайная церемония и вдохновение для творчества

Неотъемлемой частью путешествия стала посещение чайной плантации. Алла сама собирала чайные листья. В этот день семью хореографа ждало три чайные церемонии, проведённые мастерами, дегустация разных сортов и погружение в китайскую культуру, её философию и духовность.

«Чайные ритуалы помогают настроиться на внутренний покой и гармонию, что особенно важно для человека, постоянно находящегося в движении», — говорит Алла.

Алла также посетила два ярких шоу, которые произвели на нее сильное впечатление.

«Как хореограф, я не могла не заметить тонкую работу артистов, их синхронность и выразительность», — призналась Духова.

По ее словам, у нее зародились идеи для новых постановок, в которых будет чувствоваться дух Востока.

Путешествие по городам — Феньхуань и Шанхай

Заключительными точками маршрута стали Феньхуань и Шанхай. В этих городах Алла ощутила динамику современной Китая, его энергию и стремление к развитию.

«В Шанхае особенно понравилась атмосферная набережная и небоскребы», — говорит Алла.

Это путешествие, по словам Аллы Духовой, стало для нее не только культурным и эстетическим опытом, но и внутренней разгрузкой.

«Впервые в жизни ощутила такой глубокий покой. Всё вокруг — природа, люди, культура — способствовало спокойствию. Я не хотела уезжать, чувствовала, что здесь нашла гармонию с собой и миром», — поделилась Алла.

Несмотря на богатство впечатлений, Алла отметила, что путешествие было вполне доступным по цене. Отели по разумной стоимости, вкусная и недорогая еда — всё это делало поездку комфортной и приятной. Такой опыт, по её словам, может позволить себе любой желающий.

Фото: личный архив А. Духовой