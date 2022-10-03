Эксклюзивное предложение на раннее бронирование новогодних корпоративов на палубах Yacht Event

Команда фешенебельных ресторанов-яхт на Москве-реке «Чайка» и «Ласточка» представляет эксклюзивное предложение. Забронируйте банкетные залы Yacht Event для новогоднего корпоратива до конца октября и получите ведро красной икры на welcome-зону в подарок!

Лучшее, чем славятся российские берега, уже представлено в праздничном меню от бренд-шефа Доменико Филиппоне. А красная икра станет изысканным украшением новогодней велком-зоны и отдельной жемчужиной гастрономии.

Дары наших морей – это только начало грандиозных воплощений новогоднего корпоратива на корабле. Здесь гостям обеспечен королевский прием и высочайшие стандарты сервиса, банкет «под ключ» от Yacht Event превращается в бал-маскарад со звездными артистами и красочным салютом с воды, а морской колорит и яхтенный интерьер сочетается с любыми идеями декораторов.

Самые респектабельные рестораны города – банкетные залы Yacht Event уже готовы ко встрече первоклассных новогодних корпоративов на воде.

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