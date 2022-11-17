Экскурсовод из Коломны стал первым аттестованным в соответствии с новыми требованиями законодательства

В Министерстве культуры и туризма Московской области состоялось вручение нагрудной идентификационной карточки экскурсоводу из Коломны – первому аттестованному в соответствии с новыми требованиями законодательства.

Напомним, что экскурсоводам и гидам-переводчикам необходимо пройти обязательную аттестацию, работать без которой с 1 июля 2023 года будет нельзя. Далее подобную процедуру следует проходить раз в пять лет.

Аттестационная комиссия по проведению аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков начала работу в Московской области с 1 сентября.

Аттестация включает рассмотрение представленных соискателем документов и сведений, подтверждающих его соответствие установленным требованиям, и квалификационный экзамен по проверке наличия у соискателя знаний и навыков в области, соответствующей профилю работы экскурсовода (гида) или гида-переводчика.

Для прохождения аттестации соискатель должен:

быть гражданином Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

в случае прохождения аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков, оказывающих услуги на национальных туристских маршрутах, иметь стаж работы в качестве экскурсовода или гида-переводчика не менее 3-х лет;

иметь среднее профессиональное или высшее образование;

иметь дополнительное профессиональное образование в области, соответствующей профилю работы экскурсовода (гида) или гида-переводчика, за исключением соискателей, получивших среднее профессиональное или высшее образование в сфере туризма по программам, включающим в себя дисциплину (модуль) по оказанию соответствующих услуг.

Соискатель представляет в Министерство культуры и туризма Московской области заявление с приложением документов, указанных в Положении об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков.

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются соискателями в Министерство лично по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 7 (на КПП 1), в рабочее время (пн.–чт. 9.00–18.00 (перерыв: 13.00–13.45), пт. 9.00–16.45 (перерыв: 13.00–13.45), либо направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью, на адрес электронной почты Министерства mincult@mosreg.ru, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Почтовый адрес Министерства: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1. Телефон Министерства: +7 (498) 602-84-88.

Квалификационный экзамен проводится в форме тестирования и практического задания.

Тест содержит 30 вопросов (необходимо ответить не менее чем на 23 из них), время тестирования составляет 2 часа.

Практическое задание представляет собой проведение в аудитории части экскурсии по туристскому маршруту, национальному туристскому маршруту или туристскому маршруту, проходящему по территориям двух и более субъектов Российской Федерации, и рассказ о конкретном объекте показа по своему выбору.

Соискатель допускается к выполнению практического задания при удовлетворительном результате тестирования. Соискатели, имеющие стаж работы в качестве экскурсовода (гида) или гида-переводчика более 3 лет, допускаются к выполнению практического задания без прохождения тестирования.

Получивший в ходе тестирования неудовлетворительную оценку не допускается к практическому заданию, а результат прохождения квалификационного экзамена признается неудовлетворительным.

Положительная оценка считается действительной в течение 2-х месяцев со дня проведения тестирования.

За выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика уплачивается государственная пошлина (1300 рублей), копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, представляется в Министерство культуры и туризма Московской области.

Список необходимых документов и другая актуальная информация, связанная с аттестацией, размещена на официальном сайте Министерства культуры и туризма Московской области https://mk.mosreg.ru/ в разделе «Деятельность», далее – «Аттестация экскурсоводов (гидов), гидов переводчиков».

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