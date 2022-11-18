«Эксмо» первым среди издательств представит новинки при помощи Deepfake 

Технология меняет подход к популяризации чтения и поможет школам сделать уроки литературы интереснее.

24 ноября в 18:00 в аккаунте издательства «Эксмо» в социальной сети ВКонтакте пройдет трансляция книжного шоу «Что читать дальше. Ахматова, Булгаков и По рекомендуют».

Всех, кто хочет узнать как можно больше о главных книжных новинках, ждет вечер в компании Анны Ахматовой, Эдгара По и Михаила Булгакова. Вместе с генеральным директором издательства «Эксмо» Евгением Капьевым классики литературы расскажут, что читать дальше — представят новинки и бестселлеры этого года разных жанров.

Зрители шоу узнают:

почему Анна Ахматова любит Young Adult

по каким кулинарным книгам готовит Михаил Булгаков

какие книги считает по-настоящему захватывающими Эдгар По

Образы великих литераторов будут воссозданы при помощи конструктора аватаров MetaHuman и других технологий Deepfake, благодаря чему у зрителей шоу будет возможность услышать классиков и узнать их рекомендации для чтения.

«Издатели активно используют большие данные, искусственный интеллект и нейросети в своей деятельности. Благодаря им мы многое узнаем о читательской аудитории, ее интересах. А такие технологии, как Deepfake, помогают ярко и нестандартно рассказывать о новинках. Уверен, наш подход заинтересует учителей в школах и даже в вузах, ведь когда, например, о романе «Мастер и Маргарита» рассказывает его великий автор, — это вызывает живой отклик у аудитории, привлекает внимание к творчеству писателя и его биографии. Кстати, Михаил Булгаков станет одним из ведущих шоу неслучайно. Его роман «Мастер и Маргарита» стал самым популярным произведением из школьной программы, с августа 2021 по июль 2022 года он вышел в разных сериях тиражом 112 000 экземпляров, проданных на сумму 9,1 млн рублей. Теперь писатель вместе с другими великими литераторами представит книги современных авторов», – рассказывает генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

Первое в мире книжное шоу с применением технологии Deepfake открывает новую страницу в продвижении книг и чтения. Практика издателей показывает, что инновационные форматы находят большой отклик у различных аудиторий, включая юную. Так, в год 200-летия Федора Достоевского в федеральном фиджитал-квесте «Читай-играй» приняли участие школьники из 84 регионов России — их доля составила 60%. Это демонстрирует интерес и детей, и учителей.

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