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Домой366INFO.RUЭксперты БРИФ рассказали о синергии бизнеса и культуры

Эксперты БРИФ рассказали о синергии бизнеса и культуры

editor
By editor
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На площадке Большого рекламного индустриального форума (БРИФ) прошёл круглый стол, организованный комиссией по культуре АКАР, «Культура – территория ценностей», посвящённый участию бизнеса в культурной повестке страны и регионов, созданию проектов, продвигающих культурные ценности. В обсуждении приняли участие представители государственных структур в сфере культуры, коммуникационных и рекламных агентств.

Модераторами круглого стола выступили Анастасия Таций, независимый эксперт, и Олеся Теплова, PRD соцсети LOOKY.

Эксперты обсудили важность участия бизнеса и брендов в культурных проектах и поделились показательными кейсами.

Люси Виноград, сопредседатель Комиссии по Культуре АКАР, основатель арт-агентства Everal, поделилась планами по содействию деятелям культуры:

«Синхронизировать ожидания рекламного бизнеса, брендов и культурных институций, а также настроить взаимодействие всех игроков на территории искусства и интеллектуального досуга — вот главные задачи, которые Комиссия по Культуре АКАР ставит перед собой. Наша долгосрочная цель — поддержка деятелей культуры за счет привлечения дополнительных средств в их проекты. Ведь мы верим, что развитие культуры способствует благополучию и ментальному здоровью общества в целом».

Анастасия Таций, независимый эксперт, член комиссии по культуре АКАР заявила, что культурные проекты способны решать вызовы бизнеса:

«Задачи бизнеса из года в год усложняются, идет постоянный поиск новых возможностей и эффективных решений для продвижения своих товаров и услуг и устойчивого роста бизнеса. Опыт многих компаний из различных индустрий говорит о том, что сотрудничество с культурными институциями дает бизнесу уникальные возможности и инструменты».

Владимир Костеев, референт Управления Президента РФ по общественным проектам, отметил, что иногда важнее не миллионные охваты, а искренние эмоции аудитории:

«​В соцсетях выиграть эту битву почти невозможно, но через культуру можно «схватить за живое». Мы открыты к сотрудничеству с компаниями и креативными агентствами, например в создании проектов к государственным праздникам. Культура — это поле, где бренды могут не просто продавать, а создавать смыслы. Когда проект трогает душу, он побеждает в битве за внимание без гигантских бюджетов в продвижение».

По словам Марии Синицыной, директора Мастерской Брусникина, бизнесу необходимо продолжать делать ставку на культуру и духовные ценности:

«Культура в нашей стране исторически является территорией престижа. Образованность и насыщенная интеллектуальная и духовная жизнь являются важными социальными маркерами. Желание аудитории быть сопричастной к культуре – мощный мотиватор для лояльности».

Ольга Мистрюкова, коммерческий директор Парка Горького, отметила, что взаимодействие с брендами в культурном контексте — это взаимовыгодное сотрудничество:

«Просто установить на территории красивый арт-объект, не несущий пользы — неэффективно. Идеальное взаимодействие получается, когда бренды решают задачи парка и удовлетворяют запрос посетителей на качественный досуг и отдых».

Елена Кузьмакова, директор театра «Практика», поделилась опытом создания культурных проектов в сотрудничестве с бизнесом. Она рассказала о работе с Т-Банком:

«Для театра такие коллаборации жизненно важны — они помогают расширять аудиторию помимо дополнительных финансовых возможностей для развития. Когда культурные институции и бизнес находят общие ценности — получаются по-настоящему интересные и долгосрочные проекты».

Ирина Картина, PR-директор СберМаркетинга, отметила важность использования технологий:

«Наша задача — добавить культуре технологический слой, чтобы она стала ближе и интереснее для молодой аудитории. Мы вместе со Sber Metaverse Tech создаём технологичные решения, которые меняют восприятие искусства. Например, AR-активации для выставок Пушкинского и музея толерантности, которые поддерживал Сбер».

Алексей Покровский, директор департамента по связям с общественностью Госфильмофонда России, поделился практикой привлечения молодёжи в кинотеатры:

«Последний год показал, что молодёжь активно ходит в наш кинотеатр — не только на бесплатные показы, но и готова платить за уникальный контент. Особенно ценит пленочные форматы — мы единственные в стране, кто сохранил показ с плёнки».

Екатерина Гумерова, руководитель департамента коммуникационных решений КГ «Полилог», подчеркнула важность создания брендов регионов:

«Каждый регион уникален — важно не просто рассказывать о его культуре, а создавать проекты, которые транслируют его ценность жителям других субъектов. Бренды могут стать мостом между регионами через локальные истории, продукты или традиции, которые интересны всей стране».

Олеся Немировская, директор по развитию Group4Media, считает:

«Соединение компетенций бизнеса, культуры и государства создаёт максимальную ценность. Рекламные агентства — это проводники. Наша роль: собрать «конструктор» из бизнеса, культуры и технологий, чтобы запустить синергичные решения».

Олеся Теплова, PR-директор LOOKY, член комиссии по культуре АКАР в конце подытожила, что реализация культурных проектов — коллективная ответственность:

«Синергия бизнеса, брендов и государства способна породить множество ярких культурных проектов — как традиционных и социально значимых, так и авангардных, инновационных. Задача площадок, будь то офлайн-пространства или диджитал, в предоставлении инструментария для продвижения таких проектов и их посильная поддержка — в частности, информационная».

Эксперты пришли к выводу, что сотрудничество бизнеса, культуры и государства создаёт синергию, где бренды не просто продвигают себя, а формируют смыслы, эмоциональную связь с аудиторией и долгосрочную ценность. Ключевое условие успеха — искренняя вовлечённость в культурный контекст и решение реальных задач искусства, а не просто рекламные интеграции. 

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