Эксперты «Культуры 2.0» рассказали о том, как технологии трансформируют культуру

В рамках II Международного детского культурного форума 12 августа состоялась дискуссия Открытого лектория «Культура 2.0» «Технологии будущего в пространстве культуры».

Открытый лекторий «Культура 2.0» Российского фонда культуры — постоянно действующий дискуссионный проект, посвящённый технологиям в культуре в самом широком смысле этого слова, — создаётся для сотрудников учреждений культуры при их непосредственном участии.

Дискуссия, которая состоялась 12 августа в Новой Третьяковке, была посвящена возможностям, которые виртуальная реальность, искусственный интеллект, необычные проекции, экспонаты в дополненной реальности открывают перед культурными институциями, чтобы расширить контекст восприятия и вовлечь посетителей в прямое взаимодействие с предметами искусства.

Участниками обсуждения стали Мария Лопухина, аккаунт и ньюбиз-продюсер компании IMMERSE Lab, Владислав Пастернак, продюсер, генеральный директор кинокомпании HHG, а также Илья Пучеглазов (SymphoCat), эмбиент-композитор, звукорежиссёр, куратор культурных программ на Новой сцене им. Вс. Мейерхольда Александринского театра. Модератор дискуссии — Алёна Ясинская, руководитель Открытого лектория «Культура 2.0».

Мария Лопухина раскрыла практические аспекты использования современных технологий, особенности сторителлинга в AR: «Мы занимаемся шоу в дополненной реальности. Это больше, чем спектакли в формате театрального действия, к которым привыкла публика. Это опыт на стыке гейминга, музейной экскурсии, при этом базирующийся на законах классического театра». В частности, эксперт представила новый проект-приложение «Внутри особняка» — иммерсивный аудиоспектакль, который знакомит с историей и уникальными интерьерами особняка Зинаиды Морозовой. В здании располагается один из символов отечественной дипломатии за рубежом — Дом приёмов МИД России. «Внутри особняка» позволяет увидеть и узнать историю более 20 экспонатов, находящихся на территории особняка. Целью разработчиков проекта была возможность осуществить путешествие по особняку и максимально сохранить в электронном виде весь конгломерат произведений искусства — скульптуры, картины, сложные элементы интерьера здания.

Владислав Пастернак рассказал, как технологии помогают создавать магию кино: как удивляли зрителей кинематографисты сто лет назад, и как они делают это теперь, чем спецэффекты отличаются от визуальных эффектов и какие виды VFX-профессий существуют. Так, эксперт познакомил юных слушателей с комбинированной съемкой, которая позволяет совместить в одном кадре несколько частей видео, снятых в разных местах и временных промежутках. В результате создаются эффекты и сцены, которые в реальной жизни нет возможности воплотить. Изначально для соединения моментов использовали простой видеомонтаж, затем появилась рирпроекция, блуждающая маска и компьютерные спецэффекты. Сегодня визуальные эффекты, или VFX — это комбинация реальных съемок с добавлением компьютерной графики, а CGI — объект, полностью созданный с помощью графики.

Илья Пучеглазов объяснил участникам форума, какими навыками должен обладать современный музыкант, как стоит продвигать авторские треки на цифровых платформах, кто такой продюсер электронной музыки. Спикер затронул и один из самых неопределенных и тернистых в музыкознании вопросов: что такое определение «электронная музыка». Существует огромное количество популярных терминов, не имеющих чёткого значения (компьютерная музыка, кинематографическая музыка) или весьма узких по смыслу (ambient music). Вместе с тем музыка любых жанров на сегодняшний день является электронной, исходя из того, как она написана, записана и как транслируется. Но не стоит забывать, что электронику в первую очередь освоили учёные, инженеры и потом академические композиторы, более того — русские.

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