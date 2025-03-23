Экспонаты с передовой: экспозиция «Музея СВО» на ВДНХ

Одна из главных идей спецпроекта «Музей СВО» — показать преемственность героических традиций российского воинства, подчеркнув неразрывную связь между поколениями защитников Отечества. Посетители узнают о подвиге солдат всех специальностей: штурмовиков, летчиков, операторов дронов, танкистов, снайперов и артиллеристов.
«Музей СВО» создали благодаря участникам специальной военной операции и бойцам сил специальных операций России, которые передали множество экспонатов. С передовой и прилегающих территорий доставили около 300 предметов — образцы вооружения, редкие архивные документы, артефакты, личные вещи.
Представить масштаб спецоперации посетителям помогает диорама боев за Артемовск (Бахмут), где воссоздали каждую деталь театра военных действий. В числе уникальных экспонатов — фрагмент беспилотного летательного аппарата Ту-143. Размещение в экспозиции одного его хвоста весом почти полтонны стало сложной инженерной задачей, как и доставка его с передовой в Москву. Кроме того, на выставке можно увидеть предметы амуниции саперов Вооруженных сил России. Это, например, кошка (стальной крюк), саперный щуп, радиоэлектронные приборы и многое другое.