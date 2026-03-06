Экспозицию «Путь к Победе» дополнили духами «Красная Москва»

В преддверии 8 марта Музей Победы дополнил масштабную экспозицию «Путь к Победе» новым раритетом. В историко-мультимедийном музейном пространстве, открывшемся к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, представили флакон духов «Красная Москва», найденный на полях сражений в Тверской области.

«Экспозиция «Путь к Победе» посвящена подвигам и судьбам солдат и офицеров Красной Армии и раскрывает природу массового героизма советских воинов. Уникальной частью экспозиции является интерактивный комплекс «Реликвии Победы», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Посетители музея на Поклонной горе могут увидеть здесь не только раритеты из наших фондов, но также предметы из коллекций столичных, региональных и школьных музеев России и Республики Беларусь», — подчеркнули в Музее Победы.

Тверская региональная общественная организация поисково-исследовательского объединения «Память поколений» передала для экспонирования флакон духов «Красная Москва», который принадлежал одному из бойцов 3-го батальона 879-го стрелкового полка и был найден во время полевых раскопок в Тверской области. Раритет дополнит раздел, посвященный 1941–1942 годам.

«В конце октября 1941 года из сотрудников многих столичных предприятий, учреждений и учебных заведений была сформирована 5-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения. Получив необходимую боевую подготовку, дивизия в январе 1942 года стала именоваться 158-й стрелковой дивизией 2-го формирования. Уже в феврале бойцы формирования были направлены на Калининский фронт и включены в состав 22-й армии. Боевое крещение дивизия получила в боях за село Холмец, где геройски погибли 800 бойцов», — рассказали в Музее Победы.

Одним из них был и Якимович Владимир Степанович, которому принадлежал представленный флакон духов. Родился в 1906 году, уже во взрослом возрасте переехал в Москву, где женился и стал отцом троих детей. По воспоминаниям дочери Владимир Якимович до войны работал в таксомоторном парке и вел общественную работу в профсоюзе. В первый же день войны он направился в военкомат и записался добровольцем, несмотря на проблемы с сердцем. Брат Владимира Степановича предлагал ему пойти в адъютанты, но он отказался воспользоваться свои семейным положением. Погиб, как и многие бойцы 3-го батальона 879-го стрелкового полка, 20 февраля 1942 года.

Долгие годы семья надеялась, что он вернётся домой, хоть родные и получили «похоронку», место захоронения было неизвестно. И только в 2014 году его останки были найдены организацией поисково-исследовательского объединения «Память поколений» в ходе поисковой экспедиции «Ржевский выступ» у подножия села Холмец Оленинского района Тверской области. Благодаря солдатскому медальону удалось установить имя бойца, а затем — найти его потомков.

«Когда вопрос о том, что значил флакон женских духов для бойца, был задан одному из фронтовиков, тот ответил: «Это запах любимой женщины, поэтому мужчинам перед отправкой на фронт часто дарили либо духи, либо надушенный платок», — рассказали в Музее Победы.