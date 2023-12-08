Экзотичная и утонченная Нани Ева представила сольный альбом «Между небом и водой»

Долгожданный альбом «Между небом и водой» известной московской певицы Нани Евы объединил 11 жемчужин ее авторского творчества, полюбившихся поклонникам артистки за многие годы. Записанный ещё в 2012 году с участием первоклассных столичных джазменов, этот материал настаивался (с переосмыслением лишь вокальных партий) словно доброе вино. И в декабре 2023 пришло время сполна насладиться этим волшебством!

Перед нами – шикарный, взрослый, русскоязычный jazz soul релиз – вдумчивый, сенсуалистичный, обволакивающий нежной лирикой. Такой, что без надрыва и экзальтированной драмы, но уводящей в глубокие метафизические размышления.

Эта музыка как бы одновременно и расслабляет, и не позволяет расслабиться. Прежде всего, в силу особого свойства текстов, требующих внимательного вслушивания и анализа. Поэзия Нани – это выражение глубокого смысла через тонкую остроумную игру слов и образов, мерцающих словно блёски во вращающемся диско-шаре. Чего только стоит это: «Всё зависит от тебя, но ты зависишь от меня, и наоборот».

Или вокализированное путешествие по лабиринтам собственного ума на фоне настойчивого басового риффа Кирилла Афонина и почти трансцендентного соло саксофона Тимура Некрасова в композиции «Пазл» – грандиозная вещь! «Так все должно быть, так все должно быть так, значит, будет так!» поет исполнительница с бархатистым тембром строчки финальной песни из альбома «Время», которые имеют шанс на более массовую популярность в виду запоминающегося мотива, немного отсылающего к босса-нове.

Для массового зрителя, к слову, Нани Ева стала известна благодаря проектам «Голос» и «Главная Сцена». Сегодня ее треки «На месте», «Мама», «Космос» и другие входят в хит-листы Яндекс. Музыки, где ее ставят в один ряд с такими певицами как Sade, Maysa, Katie Melua, Norah Jones и другими представителями жанра smooth-jazz & soul. В 2019 году Нани Ева выпустила EP «Нечего терять», и нынешняя пластинка – первая ее полномасштабная студийная работа.

Однозначно стилево охарактеризовать эту музыку невозможно ввиду многозначности ее автора. Личность Нани – космополизм в чистом виде. Однако, пребывая в редкой сознательной свободе от каких бы то ни было стандартов и установок, она улавливает тончайшие вибрации мира, дарующие ей уникальные творческие идеи.

В завораживающем «коктейле» самобытного космоса Нани Евы удивительным образом контрапунктируют отголоски совершенно разных культурных парадигм: утонченный, философско-замедленный Восток, западный модный стиль во всей его динамике и известная русская душевность, усиленная языковой фонетикой. Плюс, конечно, уникальный почерк и чувство, свойственные неповторимой личности автора-артиста.

Надежда ПОХОДИЙ, музыковед