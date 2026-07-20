«Электрический поцелуй»: романтическая комедия, покорившая Канны

Париж, 1928 год. Талантливый художник Антуан, убитый горем после смерти жены, теряет способность творить. В отчаянной попытке обрести утраченное вдохновение он обращается к медиуму, даже не подозревая, что голос из потустороннего мира — всего лишь ловкая уловка Сюзанны, находчивой мошенницы из бродячего цирка. Её искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание писать, но неожиданно для самой авантюристки её собственное сердце оказывается в плену у того, кого она так виртуозно водит за нос.

«Электрический поцелуй» стал фильмом открытия Каннского кинофестиваля в 2026 году и мгновенно очаровал взыскательную синефильскую публику. Критики уже окрестили его «самой искромётной комедией открытия за последние годы» (Critic’s Notebook) и «лучшей романтической комедией года» (Le Figaro). Легкость, изящество и поэтичность картины покорили даже самых строгих судей фестивального круга.

История создания фильма началась задолго до съёмок — ещё в 2016 году, когда режиссёр Пьер Сальвадори сыграл роль режиссёра в картине Ребекки Злотовски «Планетариум». Его экранный герой снимал фильм о лжемедиуме, влюбляющемся в своего пациента-художника. Этот зеркальный сюжет так зацепил Сальвадори, что работа над сценарием «Электрического поцелуя» растянулась почти на восемь лет. Для съёмок была построена масштабная ярмарка, воссоздающая атмосферу Парижа эпохи ар-деко, — и это не просто декорация, а полноценный персонаж фильма.

Выбор времени действия не случаен. Создатели намеренно перенесли историю в эпоху расцвета спиритизма и оккультизма, когда по всему миру люди искали контакта с потусторонним. В современном контексте доверчивость художника показалась бы авторам наивной, а в 1920-е годы его обращение к медиуму обретает естественность и психологическую глубину. Это позволяет зрителю без тени скепсиса поверить в происходящее и полностью раствориться в магии экрана.

Лёгкую и поэтичную атмосферу фильма поддерживает яркий актёрский состав. В главных ролях — Пио Мармай («Три мушкетёра»), Анаис Демустье («Граф Монте-Кристо»), Жиль Леллуш («Праздничный переполох») и Вимала Понс («Она»). Их игра, полная тонкой иронии и неподдельной эмоциональности, превращает экранную историю в настоящий праздник для зрителя.

С безупречной точностью и стилем воссозданы декорации и костюмы — и оценить их в полной мере можно только на большом экране. Художница по костюмам Виржини Монтель, за плечами которой более пятидесяти фильмов (включая работы с Матьё Кассовицем, Жаком Одиаром и Оливье Ассаясом), подарила героям элегантность ушедшей эпохи. А декорации цирка расписывал один из последних «цирковых» живописцев Франции — Жеральд Осьетта, придав им аутентичность и живое дыхание настоящего шапито.

Пьер Сальвадори, чей режиссёрский почерк узнаваем с первых кадров, так объясняет своё кредо: «Никто не может написать комедию со счастливыми персонажами. Я не припомню ни одной хорошей комедии без страдания. Комедии очаровывают нас, они помогают нам жить, но те, кто их населяет, часто растеряны, разочарованы, неловки или потеряны. Всё это поднимает — режиссура. Я думаю, именно она трогает зрителя в кино больше всего. В сериалах зрители ждут повествования, но в кино, я верю, они ждут тона, языка. Режиссуры. Я убеждён: она способна доставить зрителю почти физическое наслаждение — как фильмы ужасов вызывают дрожь. Режиссура и тон фильма медленно ткут невидимую нить между зрителем и экраном».

«Электрический поцелуй» — это именно тот случай, когда режиссура становится главным героем, а каждая сцена дышит любовью к кинематографу. История об обмане, обернувшемся самым честным чувством, о том, как искусство — даже поддельное — способно исцелять, и о том, что настоящая магия часто рождается там, где её меньше всего ждут.