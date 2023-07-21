Электротеатр Станиславский завершает сезон

Новый оперный сериал Электротеатра – «Нонсенсорики Дримса» Бориса Юхананова и четырех молодых композиторов, Дарьи Звездиной, Александра Белоусова, Владимира Горлинского и Кирилла Широкова, – продолжил линию работы с современной академической музыкой. Проект был высоко оценен профессиональным сообществом и критикой.

Оперная линейка была продолжена в мае 2023 – проектом «Опера Нон-стоп», переводящим оперы Электротеатра в режим мультимедийной процессуальной инсталляции. Первым событием «Оперы Нон-стоп» стала пятидневная инсталляция по опере Бориса Юхананова и Дмитрия Курляндского «Октавия. Трепанация».

Продолжится проект осенью 2023 – показами пятичастных «Сверлийцев», первого оперного сериала на российской сцене.

Самым масштабным проектом сезона стал выпущенный осенью 2022 новопроцессуальный МИР РИМ Бориса Юхананова и выпускников Мастерской Индивидуальной Режиссуры (МИР-6) по «римскому циклу» Шекспира и другим текстам. Философский состав, язык и архитектура 21-дневного действа сочинялись Юханановым и почти сотней участников в тесном творческом сотрудничестве. Проект стал важнейшим событием сезона – и в своем объеме, и в своей остро современной философии, и в своем горизонтальном, совместном подходе к работе.

Проект МИР РИМ вошел в программу Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова и будет показан осенью 2023.

Также осенью 2022 в сети кинотеатров КАРО фильм состоялась премьера фильма Бориса Юхананова «Безумный ангел Пиноккио». Фильм по мотивам дилогии Электротеатра «Пиноккио» снял оператор Александр Ильховский; над картиной работала команда мастеров киноиндустрии.

Кадр из фильма «Безумный ангел Пиноккио»

Драматический театр представлен в сезоне 2022/2023 четырьмя работами:

Режиссер Денис Азаров выпустил на Основной сцене спектакль «Черная пурга» по пьесе современного драматурга Анастасии Букреевой и в сценографии художника Алексея Трегубова. Апокалиптическая история из сегодняшней жизни оказалась притчей про страх перед суровой родиной.

Два спектакля, вышедшие на Малой сцене, – «Мамочка» Евгения Беднякова и «Икра трески» Игоря Макарова – тоже поставлены по текстам современных авторов, Тони Яблочкиной и Марины Манич, фиксирующих реальность наших дней.

На Электролестнице состоялся режиссерский дебют актрисы Электротеатра Серафимы Низовской – «Чеховщина», переосмысленная из новой оптики проза и драматургия Чехова.

В феврале 2023 Борис Юхананов вместе с художниками Степаном Лукьяновым и Анастасией Нефёдовой осуществили в рамках THEATRUM-2023 оперный проект «Книга висячих садов» по вокальному циклу Арнольда Шёнберга; показ прошел на фестивале «Золотая Маска» в пространстве Collector Gallery и стал одним из событий культурной жизни Москвы.

Весь сезон в фойе Электротеатра Кинотеатр параллельного кино СИНЕ ФАНТОМ (производная знаменитого киноклуба СИНЕ ФАНТОМ) осуществлял показы фильмов и других аудиовизуальных произведений, ведущих свое начало от движения «параллельное кино» 1980-х и существующих в разных интерпретациях сегодня.

Июнь в Электротеатре прошел под знаком электроакустической музыки – в фойе и на Основной сцене происходили музыкальные премьеры мультимедийного фестиваля электроакустической музыки «Биомеханика», организованного театром совместно с Центром электроакустической музыки.

В июле во дворе Центр проведет серию концертов электроакустической музыки ЦЭАМ в Электродворе, а на Основной сцене пройдут итоговые показы лаборатории «Москва. Звуки города», в программе которой – мировые премьеры произведений композиторов и медиахудожников.

Закрывает сезон Электротеатр 28 июля концертом «ЙОУ» из серии ElectroVoice – на этот раз этой коллекцией рэп-хитов, перепетых артистами Электротеатра.

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