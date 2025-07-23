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Елена Князева представила новый танцевальный хит «Шоколадное лето»

editor
By editor
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елена князева - концерт в петербурге
Фото предоставлено PR Елены Князевой

Известная певица и автор песен Елена Князева с гордостью представляет свой новый трек «Шоколадное лето». Эта яркая композиция в стиле поп с танцевальным ритмом перенесет слушателей в атмосферу бескрайнего моря, волн прибоя и солнечного тепла.

«Шоколадное лето» — это ода летним приключениям, когда море блестит и тает, словно ванильный или шоколадный лед. Песня наполнена легкостью, позитивом и энергией, она идеально подойдет для тех, кто хочет почувствовать вкус лета даже в холодные дни.
Елена Князева создала этот трек, чтобы передать ощущение беззаботности и радости, которые дарит теплое время года. Танцевальный стиль композиции делает ее отличным выбором для радиостанций, клубов и всех любителей ярких летних настроений.

«Я хотела передать в этой песне всю магию летнего сезона — его тепло, свет и вкус. Надеюсь, «Шоколадное лето» станет саундтреком для многих ярких моментов», — делится Елена.

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