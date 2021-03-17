Ани­маци­он­ная сту­дия 100 KILOWATT на Евро­пей­ский кино­мар­кет пред­ста­вила че­тыре про­ек­та: «До­мики», «Бобр Добр», «Ник-Изоб­ре­та­тель» и «Вол­шебная кух­ня». Рас­ска­зы­ва­ет глав­ный про­дюсер ани­маци­он­ной сту­дии «100 КИ­ЛОВАТТ» Еле­на Маленкина.

— Бу­дет ли 2021 год на­сыщен­ным для ва­шей сту­дии, мно­го ли пла­ниру­ет­ся но­вых про­ек­тов в целом?

– На­чав­ший­ся год бу­дет для на­шей сту­дии на­сыщен­ным. Мы за­пус­ти­ли в раз­ра­бот­ку нес­коль­ко но­вых ани­маци­он­ных про­ек­тов. Это се­ри­алы, та­ких про­ек­тов у нас еще не бы­ло. На­де­ем­ся пред­ста­вить зри­телям пер­вые се­рии уже осенью.

— Ка­кие ос­новные вы­зовы воз­ни­ка­ют при прод­ви­жении ани­маци­он­ных филь­мов на гло­баль­ный рынок?

– Глав­ный вы­зов для нас — удив­лять. Каж­дый раз, за­пус­кая но­вый про­ект, мы ста­ра­ем­ся при­думать что-то но­вое, че­го до нас ник­то не де­лал. Это мо­жет быть и но­вое тех­но­логи­чес­кое ре­шение, мо­жет быть кре­атив, идея.

— Рос­сий­ские сту­дии фо­куси­ру­ют­ся, в ос­новном, на CG – ани­мации (компь­ютер­ная гра­фика)? Есть ли про­ек­ты в 2D – анимации?

– Один из но­вых про­ек­тов, над ко­торым сей­час идет ра­бота, бу­дет как раз 2Д.

— Под­держи­ва­ет ли го­сударс­тво ани­маци­он­ные про­ек­ты, пре­дос­тавля­ет ли финансирование?

– Мы по­луча­ли под­дер­жку толь­ко на один се­ри­ал, в этом го­ду ни один наш про­ект не был поддержан.

Мате­ри­ал предо­став­лен Ассо­ци­ацей ани­ма­ци­он­но­го кино

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