Анимационная студия 100 KILOWATT на Европейский киномаркет представила четыре проекта: «Домики», «Бобр Добр», «Ник-Изобретатель» и «Волшебная кухня». Рассказывает главный продюсер анимационной студии «100 КИЛОВАТТ» Елена Маленкина.
— Будет ли 2021 год насыщенным для вашей студии, много ли планируется новых проектов в целом?
– Начавшийся год будет для нашей студии насыщенным. Мы запустили в разработку несколько новых анимационных проектов. Это сериалы, таких проектов у нас еще не было. Надеемся представить зрителям первые серии уже осенью.
— Какие основные вызовы возникают при продвижении анимационных фильмов на глобальный рынок?
– Главный вызов для нас — удивлять. Каждый раз, запуская новый проект, мы стараемся придумать что-то новое, чего до нас никто не делал. Это может быть и новое технологическое решение, может быть креатив, идея.
— Российские студии фокусируются, в основном, на CG – анимации (компьютерная графика)? Есть ли проекты в 2D – анимации?
– Один из новых проектов, над которым сейчас идет работа, будет как раз 2Д.
— Поддерживает ли государство анимационные проекты, предоставляет ли финансирование?
– Мы получали поддержку только на один сериал, в этом году ни один наш проект не был поддержан.
Материал предоставлен Ассоциацей анимационного киноОригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.