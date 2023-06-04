Елена ПЕТРУШИНА: «Найти свой авторский стиль в живописи важно для каждого художника»

Творческая энергия есть в каждом человеке вне зависимости от того, в какой сфере деятельности он работает. Любое дело может быть наполнено гармонией, если делать его с душой – считает художник-абстракционист, преподаватель Елена Петрушина. О том, что такое эмоционально-чувственное рисование, как оно помогает найти баланс внутри себя и проявить во вне новые качества в нашем материале.

– Елена, расскажите, пожалуйста, о Вашем творческом пути?

– Творчество сопровождает меня всю жизнь. Еще в детстве я увлекалась хореографией, любила танцевать и отдавалась полностью этому процессу. Меня вдохновляла музыка, природа, энергия новых мест, красота внешняя и внутренняя. И я могла долгое время находиться в состоянии полета, наслаждаться удивительной красотой окружающих меня вещей.

Так сложилось, что я не сразу выбрала творческую профессию: училась в вузе на преподавателя экономики, получила фундаментальное образование. Но в тридцать лет, находясь в декрете, моя жизнь поменялась. Я открыла для себя искусство, начав заниматься практиками и медитациями. Меня привлек старый мольберт, который по счастливой случайности находился на балконе съемной квартиры. Какое-то время я просто смотрела на него, но однажды мне в медитации пришел образ абстрактной картины, которую потом я написала как раз на этом мольберте. Это было одиннадцать лет назад.

– Что Вас мотивировало и вдохновляло, чтобы развиваться в творчестве? Как менялась Ваша жизнь за эти одиннадцать лет?

– Все развивается постепенно. Люди часто хотят все и сразу без того, чтобы двигаться постепенно в сторону своей мечты. А это невозможно. Чтобы что-то получить – нужно что-то отдать. В моем случае я вкладывала в свое развитие, образование, обучение время, энергию и ресурсы. Это моя инвестиция в себя.

Первым моим желанием было рисование. Когда я поняла, что рисовать у меня хорошо получается – появилась мотивация делать это еще лучше, совершенствовать навыки.

Найти свой авторский стиль в живописи – это важно для каждого художника. Поэтому я подходила к вопросу образования и повышения квалификации со всей ответственностью. Я повышала квалификацию в НГУАДИ на факультете архитектуры и дизайна, в Лондоне на базе Royal Academy Of Arts, через практики и медитации осваивала поточное письмо, благодаря чему открылось творческое начало.

Я путешествовала, знакомилась с известными мастерами, художниками, галеристами с мировым именем, обменивалась опытом и искала создавала свой почерк. Спустя время я осваивала новые техники, открывала в себе новые грани и поняла, что мне нужно больше места: так сформировался запрос на мастерскую, которая быстро проявилась в моей жизни. Дальше, когда появился новый запрос на масштабирование, я открыла галерею в Москве. И стала передавать свой опыт ученикам.

– Сколько у Вас учеников на данный момент? Как Вы проводите занятия?

– В настоящее время у меня обучилось около 1000 человек по всему миру. Я провожу занятия в онлайн формате, что дает возможность пройти обучение жителям разных городов и стран. Офлайн мастер-классы, индивидуальные и групповые занятия проходят в моем арт-пространстве в Москве. Там же я пишу картины, записываю курсы, подкасты, онлайн уроки, общаюсь с прессой.

– Важно ли иметь какую-либо подготовку перед мастер-классом у Вас? Или любой человек справится с созданием картины?

– Прелесть абстракции в том, что процесс создания картин строится на доверии к себе, своим ощущениям, чувствам. Ко мне на занятия приходят люди абсолютно разных профессий. И чаще всего среди них нет людей с художественным образованием. Многие пишут картину впервые. Я помогаю настроиться на нужную волну, чтобы каждый смог увидеть в творчестве свободу для самовыражения.

Результат, который мои ученики видят в итоге, вдохновляет, радует и удивляет. Потому что получается авторская картина, красивая, наполненная смыслами, которые передает конкретный человек. Она поточная и заряжает энергией. Балансирует пространство вокруг и внутренние ощущение человека. Открывает новые возможности, пути для реализации. И это прекрасный способ, чтобы восстановиться, переключиться, замедлиться и прийти к гармонии внешнего и внутреннего.

– Как Вы можете охарактеризовать картины, которые Вы пишете? Какие они?

– Картины со смыслом. Они живые, в них есть энергия того человека, кто переносит на холст свои чувства и эмоции. Я передаю этот навык своим ученикам. Мы настраиваемся на тонкую творческую волну, поэтому через написание картин появляется возможность раскрыть творческий потенциал в полной мере, проявить фантазию, воображение, познать окружающий мир через соприкосновение с кистями, красками, холстом, а также узнать себя с новой стороны. Моя методика позволяет сочетать разные техники. Я работаю через практики, которые помогают раскрыть внутренние образы и творческий поток. Поэтому то, что я делаю называется эмоционально-чувственным рисованием.

– Что это такое: эмоционально-чувственное рисование?

– Это поточное письмо, которое позволяет переносить на холст состояние, чувства и эмоции человека. Процесс, где нет четких правил, границ и рамок. Где можно доверять своим ощущениям, включать воображение, активизировать энергию и в состоянии потока, когда время словно замирает, творить то, что хочет ваша душа. Этот процесс позволяет отпустить все ожидания, довериться пространству и исследовать свое восприятие с другого ракурса.

Эмоционально-чувственное рисование дает возможность расслабиться, замедлиться, почувствовать свои желания, принять свои ощущения, реакции и трансформировать их через творчество. Я помогаю своим ученикам проживать свои эмоции и чувства с помощью различных техник. Это помогает им сонастроиться с творческой энергией и создать по-настоящему красивую, чувственную, энергоемкую картину.

– Состояние потока является обязательным для творчества по Вашему мнению?

– Состояние потока может сопровождать любую деятельность. Это не просто увлечение каким-либо делом. Это ощущение легкости, радости, вдохновения, которое переполняет человека. Конечно, через состояние потока творчество открывается более глубоко, позволяя человеку свободно и плавно воплощать в жизнь замыслы, доверяя себе и своим чувствам. Я передаю своим ученикам это состояние. Погружаясь в него, мы отдаемся творческому полету, соединяемся с холстом, красками на бессознательном уровне и в результате получаются наполненные смыслом и энергией картины. Погружение в поточное состояние помогает сбалансировать эмоциональный фон, настраивает на продуктивную работу и позволяет открыть в себе новый потенциал для достижения лучших результатов.

– Считается, что каждый цвет имеет свою энергию, может менять настроение и состояние человека? Как Вы относитесь к такой теории?



– Цвета и эмоции тесно связаны между собой. Прийти к балансу и гармонии можно с помощью цветовых решений. Например, заглянув в свой гардероб, можно увидеть, как избирательно вы наполняете себя определенными цветами, в каких тонах вам комфортно выходить на улицу, какие цветовые оттенки для вас гармоничны. Точно так же происходит с цветом в живописи. Соединяясь с правильными цветами, можно раскрасить жизнь в позитивные оттенки. И рисование здесь отличный помощник, чтобы гармонизировать свое состояние, настроиться на благостный лад, увидеть необычное в простом, рассмотреть себя с другого ракурса.

– Существует ли разница какую картину и каким цветом писать?

– Да, каждый цвет запускает определенные энергии. Имеет свое значение. Поэтому при создании картины важно использовать определенные тона для конкретного смысла картины. Для картин, балансирующих пространство и гармонизирующих состояние, раскрывающих женскую энергию и потенциал – это будут светлые, розово-голубые тона, а для картин, направленных на активацию энергии, достижение целей стоит выбирать золотой, серебряный и белый цвета.

– Расскажите о характеристике цветов в живописи: какой цвет какую проводит энергию?

– Например,

используя фиолетовый цвет, мы наполняемся эмоциями, чувствами, заряжаемся творческой энергией. Это цвет глубины, эмоций, ярких и сильных чувств.

Синий цвет – цвет поточности. Он очень мягко и аккуратно воздействует на ментальное и физическое состояние человека. Этот цвет способен подарить ощущение глубины, спокойствия, умиротворения, расслабленности, гармонии, баланса.

Зеленый цвет – цвет самой жизни. Символизирует природу, рост, духовность, самопознание. Помогает научиться слышать себя, свои истинные желания.

Красный – насыщенный и яркий цвет, который направляет внимание на конкретную сферу, формирует лидерские качества, позволяет проявлять активность, интерес, оперативно принимать решения.

Желтый цвет – цвет солнца, золота, настоящей радости. Он помогает направить свою энергию на перемены, настроиться на позитивный лад.

Оранжевый – цвет положительных эмоций. Активизирует жизненную энергию и дарит ощущение радости, счастья, внутренней теплоты.

Голубой – поточный и легкий цвет. Он расслабляет, дарит гармонию, баланс.

Бирюзовый цвет позволяет сформировать спокойную уверенность, умиротворение, вызывает желание творить и созидать.

Золотой цвет – цвет солнца, силы, коммуникаций. Взаимодействие с этим цветом наполняет различные сферы жизни.

Серебряный цвет помогает восстановить любые энергоресурсы, дает возможность созидать, творить, дает силы на новые дела и свершения.

Розовый – один из важнейших творческих цветов. Цвет романтичности, женственности, легкости, теплоты.

Белый – самый терапевтичный, восстанавливающий и энергоемкий цвет. Цвет обновления, чистоты, единства, легкости.

– Правда ли, что картины, написанные в абстрактной технике, могут стать помощником в осуществлении задуманных планов и реализации целей? Как это работает?

– Конечно, сама картина не будет являться источником исполнения желаний. Но картины с прорисованным намерением – это своего рода план, который сформирован на определенный период. Такие картины пишутся в абстрактной технике с применением сакральной геометрии. Используя такой подход, создается высоко вибрационная картина с определенной голограммой, которая подходит для гармонизации состояния и настройки внутренних процессов человека на перемены.

Человек, который пишет такую картину, может прорисовать свои планы, визуализируя, что это реализовано в его жизни в настоящий момент. И готовая картина становится маяком, напоминающим о самой цели, которую она в себе несет. Такая картина позволяет наполняться энергией и направлять ее на достижение желаемого, фокусироваться на результате. И это дает человеку необходимый вектор развития, открывает новые пути для реализации. Достижение цели дается легче, чем когда-либо. На этом строится энергетический поток, который заложен в высоко вибрационной картине с сакральной геометрией.

– Вы затронули тему сакральной геометрии в живописи. Это действительно особое знание, которое позволяет настроить внутренние процессы человека и изменить его жизнь или же это тренд, который просто популярен и со временем он потеряет свою актуальность?

– Сакральная геометрия – это концепция, объединяющая визуально и математически устройство мира. Она представляет собой совокупность элементов и символов, которые несут в себе особый смысл, влияющий на представление человека о себе. Геометрические образы взаимосвязаны со всеми элементами существования. Сакральная геометрия уходит корнями в изучение всего живого, базируясь на принципах математики и метофизики. Данный термин давно закрепился в духовных учениях, философии и культуре. Поэтому нельзя говорить о том, что со временем она станет менее актуальной. Наоборот, я думаю, что с каждым годом изучение символов, форм, голограмм сакральной геометрии становится все глубже.

Если говорить о сакральной геометрии в живописи – то здесь заложено изучение принципов красоты, гармонии, которые выражаются через геометрические формы и элементы. Сакральная геометрия помогает раскрыть творческий потенциал, наполниться энергией, гармонизировать пространство, соединиться со своим Я.

За счет синхронизации и потока энергии, которые запускаются в процессе создания картин, человек ощущает изменения внутри себя. Но, конечно, для того, чтобы это работало, важно изображать каждую голограмму сакральной геометрии в правильной технике и понимать ее значение.

– Расскажите про элементы и символы сакральной геометрии. Как он влияют на человека? Есть ли определенный алгоритм работы с ними?



– Сакральные геометрические символы влияют на гармонию внутреннего состояния человека. Они применяются для создания комфортного пространства, помогают изменить привычный ход вещей, направив внимание на те аспекты жизни, которые по какой-либо причине не удовлетворяют потребности человека. Особенно важно то, что конкретный код, набор элементов и символов, запускающих верную волну внутренней вибрации, создает сам человек индивидуально по собственному запросу. Поэтому картина, написанная в абстракционной технике с применением сакральной геометрии, начинает работать на энергополе с момента, когда человек взял в руки кисть и краски, и до бесконечности.

Для понимания элементов и символов сакральной геометрии я разработала гайд, который можно скачать в моем телеграмм-канале по предложенной ссылке.

– Вы сказали, что творчество может стать источником энергии для любого человека, вне зависимости от сферы деятельности. А как наполняться энергией человеку искусства? Как, например, Вы после написания картин, работы с учениками, записи курсов и уроков восстанавливаете силы?

– Творчество дает энергию на новые свершения, открывает потенциал, помогает подойти к решению задач креативно. И, конечно, я – как художник, являюсь проводником в мир творчества, искусства и живописи для своих учеников. В процессе взаимодействия с ними я делюсь знаниями и опытом, помогаю им увидеть внутренним взором то, что было скрыто, перенести на холст эмоции и чувства. В этот момент я отдаю частичку своей души. Но отдавать для меня — это не значит лишаться. Когда я отдаю, делюсь – я освобождаю пространство для наполнения новой энергией. И это происходит легко.

Я восстанавливаюсь в путешествиях. Впитываю энергию новых мест. Для меня важно видеть красоту природы, наслаждаться бескрайними просторами, пейзажами, чувствовать силу, мощь, глубину. Это аккумулирует мою энергию, дает мне возможность почувствовать состояние потока и творить.

– Елена, а какое у Вас жизненное кредо, девиз?

– Заниматься тем, что приносит удовольствие и вдохновляет. Я считаю, что миссия художника – творить. Задача моей души – заниматься творчеством, создавать картины со смыслом, направлять людей, которые приходят ко мне, помогать им раскрывать творческий потенциал.

Творчество позволяет мне быть собой, жить в гармонии, заниматься любимым делом. Это, действительно, мой образ жизни, который позволяет учиться видеть тоньше и чувствовать глубже. Я продолжаю раскрывать в себе новые грани, соединяться с собой, проявляться во внешний мир.

Желаю каждому человеку найти свой путь и следовать по нему уверенно в состоянии радости, умиротворения, любви и счастья.

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