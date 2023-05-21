Елена РЫЛЕНКОВА: «Путь становления легким не бывает»

Известно, что путь становления легким не бывает... О том, как разобраться в этом непростом вопросе, как состояться и не потерять себя читателям АртМосковии рассказкала журналист Елена Рыленкова – digital-редактор, автор медиатекстов, создатель Межрегиональной общественной организации «Женская лига журналистов и блогеров».

– Почему «Женская Лига журналистов и блогеров», а не Лига журналисток? Феминитив был бы, все-таки, правильнее

– Между собой, внутри организации, мы чаще говорим «лига журналисток» или «медиалига», кстати, так называется наш канал в Telegram. Но, когда создавали Лигу, учли и стереотипы. Слово «журналистка» уже давно в нашем лексиконе, а вот «блогер» никак не хочет стать органичным феминитивом. Блогерка? Блогерша? Не приживается никак. И, потом, мы провели целое исследование в профессиональной среде и выяснили, что даже журналисты в регионах, а мы, все-таки прежде всего, ориентированы на коллег в регионах России, не очень жалуют феминитивы. В общем, пусть это и немного странно и звучит вроде как «женская лига хоккеистов» или «женская лига художников», но пока так.

– Про регионы. Почему фокус на них?

– Потому, что региональной журналистике и журналистам сложнее априори, чем коллегам в Москве, например. В небольших городах или в районах сотрудникам медиа повышать квалификацию негде. Зарплаты низкие. Большинство СМИ еле сводят концы с концами, при этом испытывают нехватку профессиональных кадров. Дальше перечислять не хочу. Откуда знаю? Во-первых, я сама из региона, из Кузбасса, работала на телевидении в Новокузнецке. В Москву переехала много лет назад, по личным обстоятельствам. Во-вторых, уже после переезда, много лет в работала в проектах, связанных в регионами – от Калиниграда до Владивостока – и с региональной прессой. Будучи пресс-секретарем федерального проекта «Гастрономическая карта России» с его руководителем Екатериной Шаповаловой и феноменальной командой Кати ездила по России и общалась в коллегами. Поверьте, я понимаю, какая она – журналистика «не в столице». Собственно, и мысль создать Лигу родилась именно в этих поездках – как ответ

– Елена, как вы попали в журналистику? Было ли это вашей мечтой детства?

– Я попала туда неслучайно. Я целенаправленно шла к этому. Лет в 12 лет со мной случилась одна история, которая, как мне показалось, была явным примером несправедливости. И мне захотелось обязательно справедливость восстанавливать, и я не видела ничего иного, как возможность через СМИ рассказывать о том, что справедливость может быть достигнута, и какими средствами это может быть сделано, мне хотелось рассказывать. В общем, как можно отстаивать свои права. Я училась в обычной школе, и в 9 классе я увидела совершенно случайно объявление в Кузнецком рабочем о наборе экспериментальном в класс журналистики в 91 школе и подала туда документы. Прошла собеседование, прошла творческий конкурс и поступила в этот журналистский класс из обычной школы. Собственно, с этого момента меня начали учить профессии. У нас были многие гуманитарные предметы углубленные и совершенно замечательные преподаватели, которые в общем и повлияли на мое мировоззрение и на то, какой я стала в будущем. У нас была потрясающая классная руководительница, которая вложила в нас очень много сил. Она была очень яркой, сильной личностью, и это тоже помогло многим из нас стать яркими и сильными.

– А какой вы были в детстве? Что вас интересовало? В какие кружки вы ходили?

– Меня интересовала литература, история. Все, что связано с гуманитарными науками. Я танцевала, причем долго, уже даже работала на телевидение и продолжала танцевать, в конкурсах участвовать, и у меня даже был коллектив свой небольшой. А потом, с рождением сына времени не осталось на это. Я начала всерьез заниматься карьерой телевизионной. В общем, танцы меня интересовали, актерское мастерство, журналистика. Еще, наверное, кино.

– Расскажите, пожалуйста, про ваше становление в журналистике. Что сделало вас вами?

– Не знаю, что сделало меня мной. Наверное, характер. Во многом на мое становление повлияли окружающие меня люди. Я очень сильно верю в то, что среда формирует человека. Конечно, и человек вокруг себя выстраивает вот этот прекрасный networking, с которым он потом идет по жизни. Рядом со мной всегда были по-настоящему классные люди. И вот именно с 91 школы это началось. Потрясающие преподаватели, отличные мои друзья, с которыми мы до сих пор связь поддерживаем и встречаемся, и общаемся постоянно. И поступали в университет тоже мы вчетвером. В Уральский государственный университет. Это тоже было такое приключение. Те люди, которые поддерживали нас там – совершенно замечательные. Коллеги уже взрослые, которые там работали, педагоги в университете. Была какая-то невыразимая с точки зрения сложности и уважения история, потому что это сильнейший вуз России. Кафедра стилистики русского языка была сильнейшая в России. И соответственно требования тоже были очень высокие. И хотя я не была отличницей на этой кафедре, где-то даже филонила. И один раз мне один из преподавателей сказал: «Елена, если вы поступили в высшее учебное заведение, то вы должны понимать, что и требования к вам будут такие же очень высокие». И это очень сильно дисциплинировало. С одной стороны, очень высокие требования сильно давят на тебя, и ты под них подстраиваешься, даже не подстраиваешься, а в принципе пытаешься дотянуться до этой планки. А с другой стороны, такой пиетет, и такое уважение, и такое желание доказать, что ты достоин этого – это очень, конечно, ценно. Было неимоверно сложно, но сейчас, если бы я проживала жизнь заново, я бы также пошла учиться туда.

– Я знаю, что вы меняли университет. Почему? Была ли какая-то принципиальная разница в системе обучения?

– Да, я поменяла университет, но не потому, что он мне не нравился, а потому что так совпало, что это был конец 90-х. Был кризис, а я уже в университете вышла замуж, родила ребенка, до этого перевелась на заочное. И просто ездить в университет, снимать квартиру по месяцу было очень дорого. И я была вынуждена забрать документы и сделать паузу в своей учебе. Потом я восстановилась уже в Алтайском университете. И это, конечно, принципиальная разница в обучении. Я очень трепетно отношусь к Алтайскому университету. Сильно его люблю. И в каких-то моментах на мой взгляд он даже выигрывает. Например, так как нам давали зарубежную литературу в Алтайском университете, мне не давали в УРГУ. Очень интересно читали, вдохновенно и хотелось ходить на эти пары, и слушать, и читать. Я проглатывала книгу за книгой. И мне правда хотелось ходить на все пары. И что удивительно еще. У меня как-то сложились отношения с педагогами, в УРГУ тоже такое было, мы студентами дружили с педагогами, но тут какая-то более крепкая дружба, и она основана уже на каком-то взаимном уважении. Я обожаю своих коллег, которые преподают в университете, и они взаимно также относятся ко мне, как коллега к коллеге. Это тоже очень ценно, очень важно, чтобы педагоги видели в студенте, видели в своем ученике профессионала и его рост. На мой взгляд, это очень важно, и когда я работаю тоже с учениками, что-то им даю, то я всегда вижу профессионала прежде всего и поэтому планку стараюсь ставить высокую.

«Видеть, как из ничего возникает большое что-то»

– Пока вы учились, что вам нравилось в журналистике больше всего: писать тексты, брать интервью, снимать сюжеты или что-то ещё?

– Пока я училась, мне нравилось абсолютно все в журналистике. Вот вообще все. Несмотря на то, что работать было гораздо сложнее. До сих пор помню, как мы дозванивались, когда не было ни интернета, ни телефонов современных, вообще ничего. У меня на столе стоял дисковый телефон, и у меня после рабочего дня болел палец. Столько мы делали звонков для того, чтобы найти какой-нибудь инфоповод. В то время я еще работала в новостях, и параллельно делала 3 проекта: молодежный, про другой город и у меня была криминальная программа. Снимала документальные фильмы. Мне реально все нравилось: и менять амплуа, и общаться с людьми, и видеть, как из ничего возникает большое что-то.

«Я была очень требовательна к деталям, потому что каждая деталь очень важна»

– Почему именно телевизионная журналистика? Чем она вас так привлекла?

– Мой папа по образованию документалист. Он закончил факультет режиссуры кино и фото. Он снимал кино, фотографировал, а моя мама писала сценарии для папиных фильмов. И озвучивала эти фильмы тоже мама. У нее совершенно потрясающий, поставленный голос, красивый от природы. Поэтому, можно сказать, я выросла в грудах кинопленки. Соответственно, это тоже повлияло на мое мировоззрение. И телевизионщиком-то я стала скорее всего потому, что я всю жизнь мыслила образами, картинками. И мне очень нравилось, как из вот этих кусочков, паззлов, фрагментов складывается сюжет. Это такое здание, такая пирамида, которую нужно построить. И надо четко все представлять от начала до конца. И поскольку я мыслила образами, я видела от начала до конца тот продукт, который я хотела получить. Может быть с годами это ушло. Но я совершенно точно помню начало работы на «телике», когда я была очень требовательна к деталям, потому что каждая деталь очень важна. И, наверное, самые мои сильные работы, наверное, были в начале моей телевизионной карьеры.

– Какие главные минусы телевизионной журналистики?

– Я не вижу каких-то главных минусов телевизионной журналистики при том, что сейчас все очень гибко, и конвергентно, и одно в другое перетекает. Пожалуй, только то, что это трудозатратная история и длительная по времени. С радио - это быстро, с digital – это мгновенно. А телевизионный процесс все-таки требует некого времени, обработки, вдумчивости. Конечно, сейчас все стало более стремительно и подвижно. Едут на съемки, тут же «лайфят», рассказывают и все такое прочее, но тем не менее, даже подготовка новостного телевизионного выпуска – это работа целой команды людей. Телевизионная журналистика, мигрировав в digital-формат, ютуб, социальные сети, она, конечно, изменилась, но она сохранила свою прелесть, и главная ее прелесть, и смысл - это картинка.

– Вы долгое время работали в Новокузнецке, потом уехали в Москву. Известно, что региональные СМИ и федеральные работают по-разному. Какая принципиальная разница? Что первое вам бросилось в глаза?

– В Москве всегда люди работают очень много. Нагрузка очень большая. Конкуренция очень высокая. Ну, и конечно, требования очень высокие. Даже если ты звезда на местном телевидении, сюда ты приезжаешь и все равно учишься, очень быстро подтягиваешься к определенному уровню. И желательно этот уровень перескочить, чтобы пойти дальше, иначе карьеру не построишь. Когда я приезжаю в Новокузнецк, я не могу смотреть местные новости: пресно, скучно, сделано непрофессионально. Это касается и картинки, и подачи, и по ведению самих новостей. У меня особые требования к ведению, потому что я сама была ведущей/радиоведущей и в Новокузнецке, и в Москве, я училась в школе Познера. И это накладывает «печать на челе». Я вижу, что в регионе за 10 лет ничего не поменялось, а возможно даже стало хуже. Присутствует непонятная звездность и нежелание учиться. Может быть отсутствие возможностей учиться. Но мне кажется, если есть желание, всегда найдутся возможности. По крайней мере пока я работала в Новокузнецке в редакции новостей, я всегда шевелилась, договаривалась с тренерами, нас учили, мы посылали наших корреспондентов на стажировки. Я не говорю, что на федеральном ТВ все весело, но мы постоянно находимся в каком-то эксперименте, потому что понимаем, что нужно меняться, нужно успевать. Мы постоянно выдаем какой-то новый продукт, живем в социальных сетях, живем в youtube. У нас качественные digital-продукты.

– Где вы работаете сейчас?

– В настоящий момент я выпускающий редактор digital-издания «Moscow daily news». В прошлом году мы с командой сделали рембрендинг издания «Московские новости», перезапустили полностью это издание. У нас на это ушло несколько месяцев. И когда мы запустились, я заняла должность выпускающего редактора. Также я занимаюсь общественной деятельностью. Я руковожу «Женской Лигой журналистов и блогеров», основателем и учредителем которой я являюсь. У меня есть проект по коммуникациям-это курс «Говори!». Психология коммуникации и техника речи.

– Елена, а расскажите, пожалуйста, подробнее про должность выпускающего редактора. Что входит в ваши обязанности?

– Я выпускаю материалы. Занимаюсь контролем, продюссированием тем, контролем выпуска, руководством группы райтеров, которые работают в моем слоте. В наших руках огромный ресурс, которым нужно пользоваться для того, чтобы показывать миру настоящих героев, показывать человеческие возможности истинные, доброту, силу характера, волю.

– Какой из ваших журналистских материалов у вас любимый?

– Когда-то на заре своей карьеры, работы, я делала фильм под названием «Порода». Это фильм про подростков, которые живут на окраинах провинциального города. Я снимала про то, чем они увлечены, какие у них мечты. Почему часто бывает так, что ничего не приводит к этим мечтам. У меня был такой фильм, это большая работа, но, к сожалению, он не сохранился. Материалов было много, куча всяких разных интервью. Я очень люблю интервью. У меня в жизни был период, когда я была директором информационного агентства. Там я поняла ценность живого общения, потому что в информагентстве этого часто не бывает, особенно когда ты руководишь и у тебя, по сути, только административная функция. Тогда я поняла, как мне не хватает общения, живых людей, историй. В целом мои любимые журналистские материалы – это человеческие истории. Я очень люблю своих героев, потому что они меня учат чему-то и возможно я их чему-то учу. Главная ценность журналистики – это люди и возможность знакомить мир с этими людьми. В наших руках огромный ресурс, которым нужно пользоваться для того, чтобы показывать миру настоящих героев, показывать человеческие возможности истинные, доброту, силу характера, волю.

«Я стал журналистом, чтобы максимально близко подойти к сердцу мира». Генри Люс, американский журналист, создатель журнала Time

– Для вас журналистика – это...?

– Сегодня для меня – это работа. Просто работа, такая вот технология.

– Какие принципами вы руководствуетесь в вашей профессии?

– Честность с собой, что немаловажно. Что очень важно. Я хочу быть внимательной к деталям, но не всегда это получается. Иногда, к сожалению, случаются и ошибки. Ответственность, четкость. Очень важно соблюдать всякого рода дедлайны, рамки, говорить со своим зрителе, слушателем, читателем на понятном языке. На хорошем, понятном, крепком русском языке.

– Какова ваша миссия как человека?

– Я не знаю, какая моя миссия, как человека. Раньше мне казалось, что моя миссия-это помогать людям, ну мне и сейчас так тоже кажется, я уже говорила про это, я в профессию шла с этим. Но когда ты взрослеешь, работаешь над собой много, становишься цельным, когда ты со столькими людьми в жизни попереобщался, становишься в третью позицию и думаешь, что история с «помогательством» она даже деструктивная иногда для тебя и даже для людей, которым ты бросаешься помогать. Как раз журналистика помогает видеть, что все не так однозначно. Чем больше ты смотришь на ситуацию, на людей, которые в ней - раскладываешься по полочкам. Кстати, это как раз сильная сторона. Мы начинаем аналитически мыслить, журналистика сквозь годы делает нас большими логиками и аналитиками, и вот когда ты схватываешь это и случается профдеформация, тогда ты начинаешь понимать, что не все так однозначно. Поэтому история с «помогательством» отошла на 2,3, может даже 4 планы. Так что сейчас для меня моя миссия, как человека, это быть хорошей матерью, дочерью, другом, кому-то что-то дать в своей жизни, чтобы это помогло…Вот, опять помогло! Чтобы человек рядом со мной стал счастливее.

«Мы все-таки, на секундочку, 4 власть»

– Что бы вы изменили в современной российской журналистике?

– Я хотела бы видеть в российской журналистике уважение к самим журналистам, представителям профессии. В чем это проявляется? Это проявляется в желании платить им достойную зарплату, в желании обеспечивать их технически необходимыми средствами. Я бы хотела, чтобы в журналистике работали мужчины и женщины наравне. У нас очень много женщин – 78%. Это непорядок. Еще я бы, конечно, хотела изменить отношение к журналистам. Сейчас к нам относятся, как к низшему классу, как к обслуживающему персоналу. Мы – не обслуживающий персонал. Мы все-таки на секундочку 4 власть.

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