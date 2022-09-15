Елена Ваенга: «Где была раньше я?»

16 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» пройдет третий отборочный тур нового сезона самого непредсказуемого, грандиозного вокального шоу страны «Ну-ка, все вместе!». Приглашенной гостьей и одной из судей станет великолепная Елена Ваенга. К радости Николая Баскова, встретившего певицу шуткой: «Мы счастливы, что ты с нами! Наконец восстановится аура на стене и очистится от всех злых духов», — она откроет выпуск исполнением лирической хитовой песни «Аэропорт».

«Это шоу — одно из самых удивительных и подаривших мне много позитивных эмоций. Мне очень понравилось! Несмотря на занятость и на то, что с большим трудом мы нашли время в моем графике, я бы пришла ещё раз и ещё раз! Уровень участников очень высокий, но судить мне было не сложно, так как. выбирать из лучших всегда легче. Сложно только психологически, потому что начинаешь переживать за конкурсанта. У меня один критерий отбора — тронуло или не тронуло. И я ценю индивидуальность в артисте. Мое сердце захватило одно исполнение! В целом скажу, что мнение об артисте по одной песне не создают, я буду подробно изучать творчество некоторых участников», — говорит Елена Ваенга.

По итогам двух прошедших туров определились четыре полуфиналиста: Алина Бахшалиева, Владимир Сафонкин, Аделина Джафарова и Алексей Осичев. Но никому из них не удалось «покорить» стену и завоевать все сто голосов!

Главный эксперт жюри Сергей Лазарев: «В каждом выпуске шоу есть сильные участники. Понятно, что это конкурс, кто-то оказывается слабее и выбывает. Но по первым выпускам уже можно сказать, что есть конкурсанты, которые набирают большое количество баллов, подбираясь к сотне. Жду, когда вся стена загорится желтенькими огонечками и можно будет сказать: вся сотня встала и поддержала участника! Пока такого не случилось еще, но уверен, что будет!».

Удастся ли кому-то из конкурсантов «зажечь» всю сотню, узнаем уже 16 сентября в 21:30 в эфире телеканала «Россия».

Фото – телеканал «Россия»

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