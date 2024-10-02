Елизавета Боярская узнает цену измены в новом сериале START «Опасная близость»

Стерильный мир пластического хирурга Анны рассыпается буквально на глазах после автомобильной аварии, одним из участников которой становится ее муж. Страшная ночь уносит одну человеческую жизнь и неожиданным образом переплетает судьбы незнакомых прежде людей. Так начинается новая глянцевая драма «Опасная близость» онлайн-кинотеатра START. Съемки сериала стартовали на днях.

Главную роль в новом проекте от продюсеров «Жить жизнь» исполняет Елизавета Боярская, а ее партнерами по площадке стали Артем Быстров, Леонид Бичевин, Софья Лебедева, Артур Бесчастный, Игорь Иванов и Евгения Леонова. Режиссерское кресло занял Иван Китаев, известный по хитам «Бывшие» и «Открытый брак».

По сюжету, Анна (Елизавета Боярская) — успешный пластический хирург и руководитель клиники, счастлива в браке. В ее выверенном мире идеальных людей нет места чужим ошибкам и слабостям. Из этого мира выбивается разве что дочь-неформалка, которая не хочет соответствовать высоким стандартам матери. Когда муж Анны попадает в аварию со своей любовницей, известной блогеркой и певицей Женей, Анна осознает зыбкость своей реальности и выбирает разрушительный путь мести, который приведет к непредсказуемым последствиям.

«Для меня это история, прежде всего, про то, что нельзя доводить отношения до той стадии, когда будет уже невозможно разговаривать друг с другом. Причем, неважно, какие это отношения: между мужем и женой, родителем и ребенком, в семье в целом. Если замалчивать обиду, боль, даже просто неудобство и копить это внутри, когда придет время и этот нарыв вскроется, будет уже не остановить поток, это будет больно, кроваво, страшно и иногда необратимо. Как в нашей истории: у героев есть красивая фасадная картинка, за которой стоит огромное количество вопросов, непонимания, недомолвок и обиды. И внешний фактор — авария на трассе — становится катализатором, спусковым крючком, чтобы у каждого из персонажей все полетело в тартарары», – поделилась впечатлениями от сценария актриса Елизавета Боряская.

Режиссер Иван Китаев также поделился значимыми для него смыслами, которые были вложены в проект: «Нам всем хочется думать, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. А если это убивает нас не сразу, а понемногу, капля за каплей, день за днем? Как, например, пережить душевную боль, которую нам причиняют самые близкие люди? Жены — мужьям, мужья — женам, дети — родителям, родители — детям. Ведь именно близкие ранят нас сильнее всего. Как с этой болью жить дальше? Вытеснить ее и попытаться простить человека? Если да, то как? Не простить и решить отомстить — но решит ли месть твою проблему и избавит ли от боли? Это очень сложные вопросы… Каждый сам ищет на них ответы… Об этом наша история».

Съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье. Среди необычных локаций будут задействованы несколько действующих клиник пластической хирургии. Премьера сериала запланирована на START в 2025 году.

Фото — онлайн-кинотеатр START