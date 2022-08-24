«ЕЛИЗАВЕТА». ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»!

29 августа в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера масштабной историко-приключенческой саги «Елизавета». Это захватывающая романтическая история любви и испытаний будущей императрицы Елизаветы, юной дочери Петра Первого. Главную роль в сериале режиссера Дмитрия Иосифова («Екатерина. Взлет», «Екатерина. Самозванцы») исполняет Юлия Хлынина. Также в картине заняты Александр Балуев, Агриппина Стеклова, Виктор Раков, Алексей Агранович, Владимир Кошевой, Сергей Маховиков, Ангелина Поплавская и другие.

Многосерийный фильм «Елизавета» – новая глава из грандиозного цикла «История любви. История России».

На телеканале «Россия» с большим успехом вышли картины, посвященные судьбам Ивана Третьего и Софии Палеолог («София»»), Ивана Грозного и Елены Глинской («Грозный»), Бориса Годунова и Марии Скуратовой («Годунов»). Эта трилогия охватывает события XV-XVII вв. Правление императрицы Екатерины II в XVIII веке представлено в трилогии «Екатерина». Фильмы этой трилогии были высоко оценены не только в России, но и за рубежом, переведены более чем на 20 языков и показаны более чем в 100 странах. Над сериалом «Елизавета» работала практически та же съемочная группа, которая создавала одни из самых рейтинговых проектов телеканала – «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы»: режиссер-постановщик Дмитрий Иосифов, оператор Максим Шинкоренко, художник по костюмам Светлана Москвина, художник по гриму Артем Демидов. На этот раз к команде присоединился художник-постановщик Вадим Шафранский.

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