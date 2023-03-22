Elohovskiy Gallery приглашает на выставку современных художников Москвы «Там, где нас нет»

«Там, где нас нет» – это выставка, объединяющая современных художников, проникнутых духом города и его жителями. Манифест художников поражает своей пронзительностью и призывает на всех нас поискать свою идентичность в мире, который поглощает личность. Это объединение художников призывает преодолеть шум городов и вдохновить людей на поиск себя.

Нарастающая энтропия большого города создает массу, но не личность. Голос толпы пожирает идентичность, но….прорывается крик: «Я не хочу быть никем, кроме себя!».

Манифест современных художников, вдохновляющихся городом и его жителями:

«Мы отвергаем ограничения формы, и признаем, что художественный образ является живым и динамичным выражением души и человеческого опыта. Мы признаем, что слова являются одним из наших главных медиумов и используем их для выражения нашего искусства. Мы говорим с нашими зрителями со своих картин. Образы города стали нашей музой, а улицы становятся нашими галереями. Мы идем по ним, чтобы показать, что искусство может быть повсюду и оно может изменить мир. Мы объединяемся, чтобы достичь каждого уголка города и вдохновить людей на поиск себя. Мы призываем преодолеть оглушающий шум мегаполисов и воспеть свою идентичность. Наш манифест не будет затерян! Мы будем продолжать создавать, пока наша идея не станет доступной для каждого, пока она не будет существовать даже там, где нас нет!»

Выставка открыта до 9 апреля 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.