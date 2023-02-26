ELSARCA рассказала о том, почему решила вернуться к рисованию, о своей выставке и о планах на 2023 год

Эльза - TikTok и YouTube блогер, яркая участница команды с мировой популярностью XO TEAM. Эльзу всегда отличали стремление к творчеству и самовыражению, уже будучи в команде XO девушка занималась художественным контентом: кастомизировала вещи, рисовала картины. Однако затем Эльза сменила вектор своих видео, сосредоточившись на ASMR и участии в мини сериалах и денс-челленджах. Блогер рассказала АртМосковии, почему решила вернуться к творчеству, а также дала советы начинающим блогерам.

– Многие люди мечтают стать блогерами, путешествовать по разным странам, много зарабатывать, ходить на мероприятия и сотрудничать с брендами. Что бы ты могла посоветовать им?

– Да, конечно, я понимаю этих людей, так как когда-то я также была в их числе. Каждый день я засыпала с мыслью, что вот-вот наступит тот день, и моя жизнь изменится. Но, почему-то это все лишь оставалось в моих мечтах. Я не могу сказать, что моя жизнь резко изменилась и я проснулась знаменитой, так как все таки я шла к этому постепенно. Сначала набирала аудиторию, потом начинала строить хорошие отношения с брендами, потом уже и путешествия подключились. То есть все строилось шаг за шагом. Самый главный совет- это не сдаваться. Да, как бы банально это не звучало, но именно это мне помогло. Много раз я могла забросить это дело, так как у меня не получалось набирать аудиторию. Но ты продолжаешь, пробуешь что-то новое, придумываешь креативные идеи и в конце концов находишь свой контент, который также любят твои зрители!

– Ты начинала свой блог с рисования, набрала миллионы просмотров и подписчиков. Почему решила поменять контент?

– Да, мои видео с рисованием набрали в сумме более 100 миллионов просмотров, и благодаря этому обо мне узнали не только в России, но и в мире! Я работала на износ и в какой-то момент у меня случилось выгорание. Поэтому мне пришлось поменять свой контент, который также полюбился моей аудитории. Да и в принципе, мы всегда меняемся, мы растем, и следовательно наше творчество тоже не стоит на месте. Но месяц назад я решила нарисовать себе в квартиру пару картин. (Фото)

– Планируешь ли ты возобновить рисовать в своем блоге?

– В этом новом году я поставила себе новые цели, в числе которых есть и арт. Совсем скоро вы уже увидите мои новые работы, так как буквально через пару дней я буду снимать видео как я рисую! И я уверенна, что вам это понравится, так как это будет что-то новое. По крайней мере я такого точно еще не видела!

– Мечтала ли ты о своей выставке картин?

– Да, безусловно! Еще когда я училась в художественной школе в 15 лет, я думала, что когда-то наступит этот день и я смогу позвать всех своих близких, друзей и знакомых на открытие выставки. Не смотря на то, что мы инфлюенсеры и живем в таком прогрессивном веке, когда все привыкли жить в информационном поле и наблюдать за чем-то онлайн, я думаю не стоит пренебрегать оффлайн-мероприятиями. Поэтому кто знает, когда это произойдет, но надеюсь, что ждать не так долго. Надеюсь, что у Джастина Бибера найдется свободная минута заглянуть на мою выставку! Ха-ха.

- Как прошел твой 2022 год и чтобы ты пожелала себе в 2023?

– Это был мой самый лучший год, безусловно! Начался он с поездки в Дубаи, где я прожила целый месяц. Конечно, за этот год было очень много мероприятий, премьер, рекламные компании с брендами, путешествия. Самое приятное, что почти все мои цели на этот год исполнились. Мы выпустили с командой XO Team первый трек «Reason», который понравился людям со всего мира, более 30 миллионов прослушиваний, а также сотни тысяч людей поддержали тренд в социальных сетях и снимали свои видео.

В мае я улетела в Америку, и уже здесь меня также приглашали на различные ивэнты, интервью и мероприятия. Также я была на премьере фильма «Babylon» и для меня честью было находиться на одной красной ковровой дорожке с Tobey Maguire, так как я большая фанатка «Человека-паука». В тот момент я подумала, что точно нет ничего невозможного. Маленькая я никогда не поверила в то, что мы будем находиться с ним в одной VIP комнате!

– А закончился год обложкой для Harper’s Bazaar Vietnam. Еще одна мечта исполнилась!

– Я верю в визуализацию, поэтому уже на этот год у меня есть новая доска желаний! Конечно, она не исполнится, если ничего не делать и не работать. Но так как я знаю себя, и всегда стремлюсь к исполнению своих желаний, надеюсь, что у меня все получится! И уже через год поделюсь с вами новыми свершениями. Поэтому желаю всем, чтобы этот год прошел удачно и продуктивно!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.