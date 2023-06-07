Эмоционально-чувственное рисование и сакральная геометрия: искусство, меняющее реальность

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Эмоционально-чувственное рисование и сакральная геометрия: искусство, меняющее реальность. Интервью Еленой Петрушиной.

елена петрушина

  • Что такое творческий процесс в понимании художника?
  • Возможно ли менять настроение, состояние человека с помощью цветовых решений в живописи?
  • Как картины наполняют энергией пространство вокруг и человека, который ее создал?
  • Сакральная геометрия – тренд или концепция?

О своем творческом пути, абстрактной живописи, эмоционально-чувственном рисовании, любви к прекрасному и восстановлении энергии через путешествия рассказала художник-абстракционист и преподаватель Елена Петрушина.

Она поделилась опытом написания картин со смыслом, развеяла миф о том, что для рисования нужен врожденный талант либо художественное образование. Отметила, что абстрактная живопись – это про чувственную сферу и то, как передавать эмоции на холст, высвобождая внутреннее пространство для наполнения энергией.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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