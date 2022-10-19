En+ Group собирает ярких деятелей культуры и искусства на фестивале «Энергия» в Иркутске

Константин Богомолов, Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Мария Миронова, Аглая Тарасова, Юлия Меньшова и многие другие знаменитости впервые соберутся на одной площадке в Сибири.

19 октября – Компания En+ Group, ведущий производитель возобновляемой энергии в России, в рамках празднования 20-летия группы объявляет о проведении фестиваля культуры «Энергия», который пройдет 18-20 ноября 2022 года и впервые соберет в Иркутске ведущих писателей, сценаристов, актеров и творцов, создающих яркие события и явления в современной культурной среде. Действие фестиваля развернется на восьми тематических площадках, расположенных на территории Сибэкспоцентра и в Иркутском академическом драматическом театре им. Охлопкова.

En+ Group подготовила обширную программу, рассчитанную на самых разных посетителей. Театр, Кино, Книги, Арт, Мультимедиа – самые лучшие произведения собраны на площадках фестиваля, чтобы каждый житель Иркутска, независимо от возраста, увлечений и профессий смог провести 3 дня вместе с En+ и получить заряд позитивной энергии.

Труппа Московского Театра на Бронной впервые выступит в Иркутске с трогательным спектаклем «Таня» в постановке художественного руководителя Константина Богомолова, художник Юрий Шахоян представит уникальную иммерсивную выставку «Игра с вечностью», в творческих встречах примут участие Евгений Водолазкин, Александр Цыпкин, Мария Миронова, Аглая Тарасова и многие другие – это лишь малая часть культурных открытий, которые ждут горожан и гостей города в рамках фестиваля, организованного Группой En+.

«Сегодня мы особенно остро нуждаемся в общении, обмене позитивной энергией, добрых эмоциях и ярких событиях, которые нам дарят книги, фильмы, театр и просто интересные люди. Именно эта идея лежит в основе нашего фестиваля «Энергия», который мы задумали и реализовали в год нашего юбилея. Мы хотим подарить Иркутску и иркутянам особую атмосферу, в которой царят талант, творчество, увлеченность, вера в себя и всепобеждающая любовь. Именно об этом расскажут с особой тщательностью подобранные нами книги, фильмы, спектакль и конечно наши гости, выдающиеся творческие люди, которые в эти дни станут гостями этого удивительного по своей энергетике города. Уверена, что каждый из посетителей откроет на фестивале что-то свое и получит большое удовольствие от общения и погружения в удивительный мир культуры и ярких эмоций», — отметила Вера Курочкина, заместитель Генерального директора En+.

Компания En+ Group активно содействует развитию культуры и искусства. Компания много лет сотрудничает с ведущей театральной премией страны – «Золотой Маской», организует гастроли столичных театров в рамках собственных фестивалей, поддерживает Baikal Dance Festival, фестиваль «Джаз на Байкале», а также другие культурные события и учреждения по всей стране. Повышение уровня жизни в регионах, в том числе, культурного, является одним из приоритетных направлений социальной политики En+ Group.

Программа фестиваля культуры «Энергия» построена вокруг 8 тематических секций: Книги, Лекторий, Мультимедиа, АРТ, Кинозал, Театр, Детская секция и Lounge.

Литературную секцию представит pop-up магазин книжного клуба «Достоевский». В атмосфере самого модного книжного Москвы посетителей ждут книжные новинки и бестселлеры, а также творческие встречи с выдающимися писателями.

В пространстве лектория пройдут открытые лекции и паблик-токи с ведущими представителями разных сфер искусства и культуры. Среди участников – писатель Евгений Водолазкин, книги которого читают во всем мире; знаменитый русский поэт Дмитрий Воденников; писатель и публицист Денис Драгунский; художник Юрий Шахоян и популярные писатели Алексей Иванов, Яна Вагнер, Мария Трауб, Станислав Гольдфарб, Вадим Панов и Анна Матвеева.

В течение всех дней проведения фестиваля в зоне «Мультимедиа» для посетителей будет работать иммерсивная выставка Юрия Шахояна «Игра с вечностью», объединившая десятки произведений скульптуры, ювелирного искусства и видеоарта. В своем творчестве Юрий Шахоян формирует новую систему координат, играя с извечными сюжетами в искусстве – масками, скульптурными изображениями, и объединяет их в особое пространство, над которым специально работала международная команда: композитор, художник по свету, архитектор, видеограф и многие другие. Это позволяет решить актуальную задачу – остановить стремительный поток перенасыщенного визуальным хаосом времени и погрузить современного зрителя в необходимое созерцательное состояние. Театральность пространства, над которым парит многоликая мультимедийная маска, невольно обращает зрителя в автора этого иммерсивного действа.

Пространство «АРТ» представит творчество молодых сибирских и московских художников – новые смыслы и новая энергия творчества будут ждать зрителей каждый день фестиваля. Арт-площадка фестиваля объединит актуальные работы классика абстрактной живописи Юрия Злотникова (Москва) из знаменитой серии «Сигналы». Поддержат тему музыкальная инсталляция команды Playtronica (Москва), скульптурные работы художника и промышленного дизайнера Миши Либерти (Михаил Цатурян, Новосибирск — Москва) и основательницы проекта ARTWEEK Марго Моревой (Новосибирск), картины Кристины Агельской (Чебоксары). Связь между миром чувств и технологиями раскроют экспозиции Антона Бунденко (Абакан-Москва) и Ани Пряхиной (Мурманск).

Одной из центральных площадок «Энергии» станет «Кинозал». Здесь пройдут кинопоказы и встречи с любимыми актерами и режиссерами. В программе лучшие новинки российского кинопроката: «Сердце Пармы», «Непослушник», «Мой папа — вождь», а также документальные фильмы о выдающихся людях и событиях современности. В творческих встречах примут участие Алексей Иванов, Владимир Кошевой со своей программой «К. Чуковский – сказочник большой страны», Мария Миронова, Аглая Тарасова и Александр Цыпкин. Специальный гость фестиваля – Юлия Меньшова.

Важной частью программы станет паблик-ток с Константином Богомоловым в рамках клуба «PRO Иркутск», который состоится 19 ноября. Он будет посвящен актуальным вопросам культуры и креативных индустрий. Для участия в этой части программы зрителям будет необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте события.

Настоящий подарок ждет поклонников театра. Впервые в Иркутск с гастролями приедет московский Театр на Бронной. 18 и 19 ноября труппа покажет спектакль «Таня» в постановке художественного руководителя Константина Богомолова. «Таня» — эмоциональная и лиричная постановка по одноименной пьесе Алексея Арбузова. В ней раскрывается непростая судьба обычной девушки, которая жертвует собственными интересами ради большой любви, но сталкивается с предательством. Преодолевая тяжелые испытания, Таня взрослеет и находит свое место в жизни. В спектакле сыграют Аня Патокина, Дмитрий Куличков, Даниил Чуп, Василиса Перелыгина и другие артисты труппы.

Отдельную программу организаторы подготовили для самых маленьких поклонников культуры. В детской секции их ждут мастер-классы, активности и детские игры от студии креативных технологий Playtronica.

Также в Сибэкспоцентре будет работать lounge-зона с рынком с продукцией местных умельцев, фуд-кортом, зоной отдыха и зарядной станцией для мобильных устройств.

Ознакомиться с подробной программой культурного фестиваля «Энергия», а также зарегистрироваться для участия в отдельных событиях можно на сайте www.energyfest.ru

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