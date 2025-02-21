РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир книг

В Москве состоялась презентация 17 тома и английских версий книги Елены Вселенной «Человек нового времени»

Мир музыки

«Enjoy The Symphony» завершает работу над концертной программой из хитов Depeche Mode

Москва

В Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского

Мир кино

Известный блогер Сыендук озвучил новые серии мультсериала «Чемпионы» киностудии «Союзмультфильм»

Мир музыки

«Не было шансов»: АТМА шокировал поклонников вместе с талантливой певицей Анастасией Дорего!

LIFESTYLE

«Граница миров»: СТС представил новую фэнтези-комедию

366INFO.RU

Открытый разговор о проектах Международного ИТ-Форума-2025  «Цифровая индустрия: Новые вызовы»

Мир книг

Орнаменты, которые говорят: камчатский ученый воссоздал узоры и костюмы народов Севера

ДомойМир музыки«Enjoy The Symphony» завершает работу над концертной программой из хитов Depeche Mode

«Enjoy The Symphony» завершает работу над концертной программой из хитов Depeche Mode

editor
By editor
42
depeche mode
Фото © Вадим Балакин

Depeche Mode — это не просто группа, это легенда музыкальной индустрии. Их музыка вдохновляла и проникала в сердца миллионов поклонников, оставив неизгладимый след в истории музыки. Важнейшим моментом в истории группы стал выход альбома «Violator» в 1990 году. Альбом стал настоящим прорывом для группы, и помог им занять место на вершине музыкального Олимпа. Треки с этого альбома, такие как «Personal Jesus» и «Enjoy the Silence», стали настоящими хитами и до сих пор являются классикой электронной музыки.

Несколько лет экспериментов и кропотливой работы позволили привести шоу «Enjoy The Symphony» к совершенству звукового и визуального перфоманса, приводящего в экстаз аудиторию в любых условиях выступления — в концертном зале или на открытой площадке. Голоса вокалистов, аутентичный фирменный саунд Depeche Mode, украшенные невероятными аранжировками симфонического оркестра, все это визитная карточка коллектива и проекта. Не случайно востребованность и география выступлений шоу растет с каждым гастрольным сезоном и отзывы зрителей лучшее подтверждение успеха , не претендующего на пафос оригинала, но несущее такую же энергетику и мелодизм.

Премьера большого шоу в марте 2023 года на сцене Кремлевского дворца собрала невероятное количество положительных отзывов и эмоций.

«Это неповторимое сочетание инструментов создает атмосферу, которую нельзя передать словами, её нужно прочувствовать на концерте», – делятся эмоциями организаторы концерта.

Предыдущая статья
В Музей Москвы передали уникальный архив писателя Владимира Гиляровского
Следующая статья
В Москве состоялась презентация 17 тома и английских версий книги Елены Вселенной «Человек нового времени»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru