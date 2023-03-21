Эногастрономический салон VINSPIRATION 2023 завершился в Москве

Салон «VINSPIRATION 2023» прошел с 15 по 17 марта 2023 года в московском Гостином дворе. В этом году Салон представил продукцию виноделия, гастрономии и эногастроатрибутики от 126 участников. Гостями Салона стали профессионалы рынка и журналисты, сомелье и байеры, дегустаторы и виноделы, но главное – те москвичи и гости столицы, которых VINSPIRATION вовлекает в зарождающуюся винную культуру России.

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Денис Гуляев, заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

Помимо широкой презентации возможностей российского виноделия и производств крепких напитков, сыроварения и крафтовых производств деликатесов из мяса, морепродуктов, ягод и фруктов, большой интерес профессионалов и гостей мероприятия привлекла деловая программа Салона.

Открыл Салон председатель совета директоров «ВИНЭКСПО» Михаил Хубутия: «Культура вина поднимается с каждым днём. Как профессиональный сомелье я горжусь, что виноделие развивается, и наша цель в ближайшие десять лет достигнуть качества, если не Бордо, то Бургундии. Важно прививать молодёжи, чтобы молодёжь употребляла не какие-то там напитки, а вино и, конечно, занималась спортом».

Елена Порман, член рабочей группы при Комитете по туризму Государственной Думы РФ

В сессиях деловой программы приняли участие заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Денис Гуляев, начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина, исполнительный директор Ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников, заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, торговый представитель Азербайджанской Республики в РФ Руслан Алиев, заместитель генерального директора по научной работе Акционерного общества «Росспиртпром» Алла Даниловцева, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, член рабочей группы при Комитете по туризму Государственной Думы РФ Елена Порман, глава Союза сомелье и экспертов России, автор гида «Российские вина» Артур Саркисян, основатель винного рейтинга TOP100Wines Игорь Сердюк, вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев, президент Российской ассоциации кавистов Алексей Соловьев, заместитель директора ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН, д.т.н, профессор Александр Панасюк, руководитель Центра винного туризма WinePark Евгения Константинова, директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов, винный журналист, основатель проекта «ПИТЬ НАШЕ» и «ПИТЬ НАШЕ ТУР» Гертруда Кузнецова, бренд-амбассадор компании «Цимлянские вина», член Общественного Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Матвеенко, руководитель по региональному развитию «Союза сыроделов, дегустаторов и поставщиков» Юлия Алексеева, специалист по внутреннему туризму Екатерина Табоякова и винный эксперт Айгюн Атаева.

За два дня деловой программы успели обсудить состояние и тренды виноделия в России, винные гиды и рейтинги, развитие эногастротуризма.

Заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Денис Гуляев отметил: «VINSPIRATION – это уникальная возможность познакомить потребителя с российскими винами. Амбиции наших виноделов простираются далеко. Есть явные тренды по импортозамещению, растёт легальное производство. Мы приветствуем рост качества отечественной продукции».

Особым интересом пользовалась сессия, посвященная винному туризму. Член рабочей группы при комитете по туризму Государственной Думы РФ Елена Порман обратила внимание на развитие винного туризма: «Винный туризм – это экономика. Ни развитие новых территорий, ни планирование местности невозможно без экономических показателей, без создания экономически привлекательной среды для инвесторов. По этим причинам перед нами стоит задача в решении проблем управления в сфере винного туризма. В-первую очередь, это регулирование земельного вопроса со стороны законодательств. Во-вторых, отсутствие статистического учета и критериев качества инфраструктуры и услуг. В-третьих, отсутствие программ инвестиционной привлекательности и стандартов подготовки кадров. Тем не менее, в развитии винного туризма уже сделано многое. Большим шагом было создание компанией «Ривьера» туристического маршрута «Винные дороги Краснодарского края». До этого момента винодельни и туризм существовали сами по себе. Сейчас они объединились и развиваются рука об руку.

Что касается законопроекта о винном туризме, нужно признать, что он нуждается в доработке и это сейчас делается. Вносятся правки в понятие и цели винного туризма, прорабатываются необходимые изменения в Земельный кодекс, корректируется перечень и права субъектов винного туризма. Особое внимание хочу уделить культурному направлению. Необходимо отходить в винном туризме от темы «алко» в тему местных традиций виноделия, особенностей регионов и так далее. Хорошим примером могут послужить регионы виноделия, которые вошли в список достояний ЮНЕСКО».

Гертруда Кузнецова, журналист, основатель проектов «Пить наше» и «Пить наше тур»

О значении винного туризма для России высказалась винный журналист, основатель проекта «ПИТЬ НАШЕ» и «ПИТЬ НАШЕ ТУР» Гертруда Кузнецова: «Винный туризм имеет огромное значение для нашей страны. Ни одна другая отрасль не предоставляет людям возможность гордиться современниками. Когда во время тура мне говорят: «Я увидел людей, которые меняют нашу реальность. Я ими горжусь», я понимаю, насколько это важно, насколько это большой бонус, который увозят с собой люди, помимо хорошего настроения. Любой винный турист, который ездит с гидом, знакомится с виноделом, видит своими глазами, как создается вино, которое он пьет – становится амбассадором этой винодельни, этого региона. В России винный туризм другой, он меняет поведение людей, меняет их выбор вина на каждый день, выбор вина для своих друзей».

Евгения Константинова, руководитель Центра винного туризма WinePark

Руководитель Центра винного туризма WinePark Евгения Константинова отметила: «Мы видим свое будущее в развитии автохтонных сортов Крыма. Это то, на что мы хотим сделать ставку, поскольку Шардоне и Каберне выращивают во всем мире и почти всего виноделы с ними добились. Идея создания WinePark появилась в 2016 году. В 2018 были заложены первые виноградники. В 2021 году мы открылись. Если говорить о результатах, то в 2022 году наш парк посетили более 70 000 человек. Так, как на тот момент у нас не было своего вина, то мы активно продвигали крымских производителей. Сейчас в винотеке парк около 500 наименований. Около 50% всей выручки винотеки сделал наш робот-сомелье, он очень хорошо привлекает туристов. Если пройти по парку, посетить все активности и посетить дегустационную площадку, вы точно не скажете, что российские вина оставили вас равнодушными».

Гости VINSPIRATION также смогли принять участие в автограф-сессии Артура Саркисяна и получить авторские гиды «Российские вина» и «Армянские вина» с его подписью - настоящие энотуристические путеводители по винодельческим регионам России и Армении.

Тридцать пять мастер-классов провели эксперты для гостей Салона, шесть дегустационных мастер-классов прошли в пространстве «Вино и люди» - специальной площадке винного сообщества под руководством партнера Салона Алексея Синельникова.

По словам Алексея Синельникова, Vinspiration был полностью обращен к людям: «Беда большинства наших винных фестивалей, что они по-прежнему организованы так, будто рассчитаны на сотню-другую профи. А тысячи любителей, которые вдруг стали приходить на такие фесты, никого особо не волнуют. Vinspiration оказался как раз про людей. Больше тридцати мастер-классов, робот-художник, большое количество зон с креслами и столиками. Три дня был непрерывный марафон лекций/дегустаций. Люди вина с удовольствием общались с любителями. Огромное пространство, много воздуха, удобная площадка в центре Москвы - шикарно!».

Директор ООО «ВИНЭКСПО» Инесса Казакова подтвердила: «В этом году число участников и гостей было в 2 раза больше, чем в прошлом. Мы постарались создать особую атмосферу и комфорт для тех, кто пришел к нам, представить не только вкусовую, но и смысловую палитру вина разных стилей и регионов, эногастросочетаний. Мы открыты для всех, кому вино дает вдохновение, кто готов идти вперед, познавая этот безграничный, многогранный мир. Надеюсь, что год от года таких людей будет больше, и в следующем году мы встретимся вновь на VINSPIRATION 2024».

Двери Салона все три дня были открыты для всех желающих 18+. Атмосфера Салона вдохновляла на открытия, новые знакомства и расширение кругозора в мире эногастрономии.

Организатор Салона - ООО «ВИНЭКСПО», партнер проекта – Роскачество.

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