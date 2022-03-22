Энцо РОЗАМИЛИЯ: «Мое творчество – это призыв к уважению ко всему живому на Земл»

Энцо Розамилия — итальянский фотограф и художник. Образование получил в неаполитанской Академии искусств. Профессор Розамилия преподает фотографию в Художественном лицее города Салерно. Фотоискусством занимается уже около 50 лет. Разработал уникальный способ, позволяющий закреплять фотоизображение на бумаге ручной работы, произведенной в городе Амальфи (провинция Салерно, Италия) и ценимой художниками несколько веков за особые свойства текстуры.

Каждое изображение мастера колорировано вручную с помощью специальных эмульсий, что придает произведению вид живописных работ мастеров Ренессанса. Работы Энцо Розамилья находятся в лучших музеях современного искусства Италии, Франции, Испании, Соединенных Штатов, Бразилии, Кореи, Бельгии, а также в частных коллекциях. Свой метод маэстро держит в секрете. Энцо Розамилия – член Арт-кластера медиа портала «А у Вас?» – участник 6-ти выставок, организованных медиа порталом «А у Вас?» в Москве и в ряде городов Северного Кавказа.

Ас в фотоискусстве мирового масштаба итальянский художник Энцо Розамилия в эксклюзивном интервью партнеру АртМосковии Дарье Гордеевой (руководителю медиа портала «А у Вас?»), рассказал об уникальной технологии фотопечати, которую он открыл для себя 50 лет назад. А также признался в своей любви к русской литературе: А.П. Чехову, Н.В. Гоголю и М.А. Булгакову Энцо Розамильа посвятил свои выставки в России.

– Как давно вы занимаетесь своим творчеством проектом? Почему решили этим заняться?

– Моя страсть к фотографии родилась в 13 лет благодаря моему брату Антонио, фотографу. В первый раз, когда я вошел в фотолабораторию, когда мой брат Антонио проявлял и печатал фотографии, наблюдение за изображением, медленно появляющимся в проявлении, было очень захватывающим и волшебным, так родилась моя страсть к фотографии.

– Как вы это делаете? Как происходит сам процесс? Расскажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда создаете свои изделия, когда реализуете задуманные проекты.

– Я начал работать в 14 лет в сфере коммерческой фотографии, оказывал услуги для торжественных церемоний, в основном свадеб. Целые дни я проводил в фотолаборатории с братом, печатая фотографии. Но коммерческая фотография меня не удовлетворяла, я хотел от фотографии чего-то большего. И я стал экспериментировать: чтобы мои фотоработы отражали социальные, культурные традиции и ритуалы, и поэтому родилась идея печати на определенной бумаге, изготовленной вручную на юге Италии в городе Амальфи на бумажной фабрике Аматруда, которую я использовал для акварели. Это старинная технология, которую применяли итальянские мастера в Средневековье.

Я начал экспериментировать со старой формулой фотоэмульсии и через несколько лет начал печатать свои работы на амальфитанской бумаге с отличными результатами, отличными от традиционной фотографии, можно сказать, счастливой встречей живописи и фотографии. Мой фотопроект был сделан в археологических Помпеях под названием «Солнце Помпеи».

– Как у вас рождаются идеи, может, с этим связаны какие-то интересные жизненные истории?

– Италия, моя родина, интересна своим художественным/культурным наследием, ландшафтом и климатом, идеи приходят ко мне, когда я наблюдаю за природой в повседневной жизни, которую я затем интерпретирую и трансформирую в проекты, где всегда есть отсылки к классическому и современному искусству.

– Какие материалы вы используете? Откуда вы их берете? Всегда ли всего хватает? Может чего-то недостает при работе?

– Я использую материалы для фотографии, химикаты для проявки и печати, эмульсионные пленки, бумагу и холст для печати, тонирование и краски для фотографии. Я нахожу все в фотомагазинах как в Италии, так и в Интернете.

– Что сейчас в планах?

– В настоящее время я выполняю проекты, посвященные русской литературе, Чехову, Булгакову и Гоголю, которые я завершаю для серии выставок в России и других странах. Выставка новой коллекции работ маэстро под названием «Гоголь» пройдет в октябре 2022 года в Москве в галерее «Нагорная».

– У вас есть мечта? Какая?

– Я мечтаю продолжать работать и распространять свое творчество. Я живу в Кастель-Сан-Джорджо (Салерно), Италия. Сравнение с другими художниками в моей области интересно для обмена их художественным опытом.

– Пожалуйста, продолжите фразу: «Мое творчество для меня – это …», «Своим творчеством я хочу сказать миру…»

– Мое творчество – это призыв к уважению ко всему живому на Земле: к природе, к окружающей среде, к людям и животным и, наконец, уважение к ценностям жизни. Своей работой я хочу сказать миру фразу Федора Достоевского «Красота – спасет мир».

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В 2022 году Энцо Розамилия стал участником календаря «Весна. Женщины…и Коты», совместного социально-культурного проекта редакции СМИ «АртМосковия», медиа портала «А у Вас?», Florence Art Deposit gallery.

Фото – из серии Seduzioni riflesse / «Отраженные соблазны», Энцо РОЗАМИЛИЯ



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