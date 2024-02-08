EPIC – блогерский контент на телевизионном канале

EPIC станет первой телевизионной площадкой, чью основу эфирной сетки на 100% составит эксклюзивный для ТВ блогерский контент. Телеканал ориентирован на молодую аудиторию и уже доступен в пакете крупнейших российских операторов. EPIC также стал первым партнерским телеканалом в пакете платных телеканалов START MEDIA TV. До этого в его состав входили только два собственных: START Air и START World с технической дистрибуцией 15 млн абонентов каждый.

За последние несколько лет в России сформировались команды контентмейкеров, чьи шоу набирают миллионы просмотров. При этом спрос на качественный контент сформировал высокие стандарты к видеопродакшену, поэтому многие блогерские шоу зачастую вполне могут конкурировать с дорогими телевизионными проектами. Специально для EPIC было отобрано более 400 часов топового видеоконтента от звездных блогеров, который ранее никогда не показывали на ТВ.

Нацеленность на молодую аудиторию и развлекательно-познавательная тематика EPIC также позволят телеканалу занять нишу ушедших с рынка Discovery Channel, National Geographic, HISTORY — по разным оценкам на них приходилось до 3% доли аудитории платного ТВ. При этом EPIC не фокусируется на одной теме, а охватывает разнообразные интересы и сферы жизни: от путешествий и автомобилей до архитектуры и науки, благодаря чему, телеканал сможет привлечь бОльшую аудиторию и стать полноценным лайфстайл каналом.

Эфирная сетка телеканала собрана по тематическому принципу — каждый день зрители смогут увидеть премьерные выпуски шоу, посвященные одной из тем: например, по понедельникам — «эпичные тачки», по вторникам – «эпичные путешествия» и т.д, Такой подход поможет сформировать у зрителя определенную привычку смотрения.

«Если раньше большинство роликов в YouTube снимались авторами самостоятельно и выглядели бюджетно и просто, то сейчас спрос на качественный контент привел к тому, что появляется все больше профессиональных шоу, по уровню сопоставимых с телевизионными. EPIC cтанет телевизионной площадкой, где будут собраны лучших блогерские шоу на самые популярные темы среди молодой аудитории. Важное преимущество канала - разноформатность и эксклюзивность контента. Наша задача к концу года вывести EPIC в топ-100 тематических каналов, где уже заняли свои позиции START Air и START World», – говорит директор ТВ бизнеса START Гульнара Китанова.

Наиболее заметная доля вещания EPIC придется на автомотоконтент — почти 25% эфирного времени. Одним из самых известных шоу в этой тематике станет авторская программа исследователя, журналиста и видеоблогера Богдана Булычева «Булычев Москвич». Его экспедиции и тест-драйвы сделали канал одним из лидеров в автомото- и тревел-тематике ( >650 тыс. подписчиков на YouTube). Зрители EPIC смогут увидеть, как команда путешественников устанавливает новый мировой рекорд, совершая путешествие от побережья Северного Ледовитого океана до берегов Тихого океана.

Тревел-контент станет вторым по доли присутствия на EPIC. Уже сейчас зрители могут смотреть шоу «Хочу домой» от Лени Пашковского (1,3 млн подписчиков на YouTube), который любит путешествовать по малоизученным местам планеты, например, по Королевству Мустанг или Афганистану. В ближайшее время на телеканале также появятся новые и не менее известные тревел-шоу.

Также на телеканале покажут научно-популярную программу «Редакция.Наука» (430 тыс. подписчиков на YouTube) и развлекательно-познавательное шоу Geo (2 млн подписчиков на YouTube).

«Несмотря на то, что Интернетом в России пользуются все поколения её жители, всё же блогерские каналы в социальных сетях, больше популярны у молодежи. Появление нового телеканала с блогерским контентом позволит зрителям старшего поколения смотреть интересные материалы в "привычном" для них телевизионным формате», – считает руководитель Медиа-группы АртМосковия (ИД «Аксиос») Ольга Неснова.