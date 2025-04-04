ermakov возвращается с новой песней в поп-рок звучании

ermakov продолжает развивать свое новое амплуа в поп-рок звучании после успеха прошлогоднего сингла «Две галочки» с NADINA. С конца 2024-го трек успел собрать многомиллионные просмотры в соцсетях, набрать 2 миллиона стримов на всех площадках, а также попасть в основную ротацию LIKE FM и ЖАРА FM. Помимо этого, артист выступил с треком на DFM Dance Party, а также появился на гостевых эфирах на Русском Радио и Новом Радио.

Спустя два месяца после релиза ermakov и NADINA представили клип, который сейчас активно ротируется на нескольких федеральных ТВ-каналах. Его новый трек «голые провода» – это еще одно романтическое признание с перегруженными гитарами и живыми барабанами, которые так полюбились новой аудитории артиста. «Сила в том, чтобы сохранять, а не разрушать», – признается артист. «Именно поэтому, даже когда между нами оголенные провода, я все равно бегу к тебе с цветами и не боюсь, что меня ударит током».