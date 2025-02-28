РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойREDPAGES.INFOERSHOV

ERSHOV

editor
By editor
53

ERSHOV — резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», блогер-миллионник, боец ММА и артист лейбла Insight Music. Активно развивает музыкальную карьеру: его треки «Заплетай» и «Тонем» взрывают топ-чарты, на сольных концертах артист устраивает настоящее шоу, а фиты с Slame и Kagramanov радуют фанатов.

В прошлом году в творческой жизни ERSHOV произошло много ярких медийных событий: артист принял участие в ПМЭФ-2024, в церемонии вручения премии «ЖАРА Media Awards 2024» и в 3 сезоне шоу «Вызов. Китайский сезон», а также обзавелся аудиторией более чем в 500 тысяч слушателей в стриминговом сервисе Яндекс.Музыка. А 2025 год артист открывает сразу двумя релизами, тем самым показывая, что продолжает активно развивать свое творчество.

ershov
Фото © пресс-служба Rocket Records

«Не видно берегов»: ERSHOV выпустил проникновенный трек о любви, 2025

Предыдущая статья
«Не видно берегов»: ERSHOV выпустил проникновенный трек о любви
Следующая статья
Пресс-конференция по случаю XIV Московского международного фестиваля искусств «Традиции и Современность» прошла в Москве

Новое в рубрике

REDPAGES.INFO

Злотников Юрий

REDPAGES.INFO

Исаев Роман

REDPAGES.INFO

Фанлу Линь

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru