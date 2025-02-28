ERSHOV — резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», блогер-миллионник, боец ММА и артист лейбла Insight Music. Активно развивает музыкальную карьеру: его треки «Заплетай» и «Тонем» взрывают топ-чарты, на сольных концертах артист устраивает настоящее шоу, а фиты с Slame и Kagramanov радуют фанатов.

В прошлом году в творческой жизни ERSHOV произошло много ярких медийных событий: артист принял участие в ПМЭФ-2024, в церемонии вручения премии «ЖАРА Media Awards 2024» и в 3 сезоне шоу «Вызов. Китайский сезон», а также обзавелся аудиторией более чем в 500 тысяч слушателей в стриминговом сервисе Яндекс.Музыка. А 2025 год артист открывает сразу двумя релизами, тем самым показывая, что продолжает активно развивать свое творчество.

«Не видно берегов»: ERSHOV выпустил проникновенный трек о любви, 2025