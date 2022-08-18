Если на небе зажигаются звезды, значит, это кому-нибудь нужно!

Космически прекрасная линейка украшений City of stars вновь доступна к заказу. Впервые она была представлена на выставке INHORGENTA MUNICH в феврале 2020 в Мюнхене и имела большой успех.

Неповторимый дизайн украшений разрабатывался в Италии. Главная тема коллекции — звезда, падающая с неба, как символ исполнения желаний. Капсула City of stars создана для ярких и уверенных в себе девушек, которые привыкли сиять и быть в центре внимания. Именно сейчас есть уникальная возможность собрать всю небесную коллекцию украшений.

Коллекция City of stars — уникальное сочетание муассанитов, вдохновленное сиянием звёзд, и золота 585 пробы. Удивительный факт: в природе муассанит встречается только в космосе, в пылевых облаках из углерода, а на земле — в метеоритах.

Украшения из коллекции City of stars — как звезды, безупречно сияют и притягивают взгляды миллионов люде

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