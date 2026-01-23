Если от любви хочется петь

Научная мысль давно преодолела барьеры элементарных частиц, но секрет любви до сих пор не раскрыт. Почему вдруг два человека становятся необходимостью друг для друга – настоящее чудо. И если оно случается, об этом хочется не только говорить, а петь.

Тема необыкновенного единения двух сердец звучит в музыке Анатолия и Егора Зубковых в песне «Нет таких мужчин» на стихи Михаила Гуцериева. Композицию представила заслуженная артистка Республики Беларусь, участница международного конкурса «Евровидение» (2013) Алёна Ланская.

«Это очень нежная, чувственная и проникновенная песня. Вместе с тем она довольно сложная, а я из тех исполнителей, которые считают, что каждая композиция должна найти своё интонационное прочтение. Здесь такие утончённые стихи, не у каждого есть возможность произнести их в жизни. Но благодаря искусству можно открыться и признаться в любви своему дорогому человеку», – говорит Алёна Ланская.

В репертуаре артистки это вторая композиция на стихи Михаила Гуцериева. В 2022 году Алёна Ланская выпустила песню и клип «Наше счастье одно на двоих». Тембр артистки и лёгкая манера исполнения делают осязаемым чувство полёта, о котором говорится в песне:

Я над землёй летаю,

За спиною крылья вырастают…

Поэтические образы усиливает музыка Анатолия и Егора Зубковых. Мелодичное вступление, воздушный бэк-вокал, лирическое гитарное соло с первых тактов настраивают на встречу с чем-то необыкновенным.

«Очень рад совместной работе над песней на стихи Михаила Гуцериева с талантливой певицей Алëной Ланской. Это красивая композиция о любви и ожидании любви. Надеюсь, песня найдёт своего слушателя», – отметил композитор Анатолий Зубков.

Тема избранника, единственного и любимого человека – одна из ключевых в творчестве Михаила Гуцериева. Песни на стихи поэта «Мужчина мой» в исполнении Ани Лорак, «Мой поэт» с POLINA, «Безумная» от Зара – не только современные оды любви, когда хочется поделиться счастьем. Это признания, которые звучат едва ли не раз в жизни.

Ты лучший из мужчин.

Ты как воздух мне необходим.

Возможно, высокие слова отчасти покажутся прекрасным комплиментом. Но по мнению Алёны Ланской, за многое в жизни нужно благодарить. По мнению артистки, благодарность – самая высокая энергетическая составляющая, которую можно сравнить с божественной любовью.

Трек и лирик-видео Алёны Ланской «Нет таких мужчин» представлены на всех цифровых площадках.