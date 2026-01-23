Оплата публикаций

Если от любви хочется петь

алена ланская

Научная мысль давно преодолела барьеры элементарных частиц, но секрет любви до сих пор не раскрыт. Почему вдруг два человека становятся необходимостью друг для друга – настоящее чудо. И если оно случается, об этом хочется не только говорить, а петь.

Тема необыкновенного единения двух сердец звучит в музыке Анатолия и Егора Зубковых в песне «Нет таких мужчин» на стихи Михаила Гуцериева. Композицию представила заслуженная артистка Республики Беларусь, участница международного конкурса «Евровидение» (2013) Алёна Ланская.

«Это очень нежная, чувственная и проникновенная песня. Вместе с тем она довольно сложная, а я из тех исполнителей, которые считают, что каждая композиция должна найти своё интонационное прочтение. Здесь такие утончённые стихи, не у каждого есть возможность произнести их в жизни. Но благодаря искусству можно открыться и признаться в любви своему дорогому человеку», – говорит Алёна Ланская.

В репертуаре артистки это вторая композиция на стихи Михаила Гуцериева. В 2022 году Алёна Ланская выпустила песню и клип «Наше счастье одно на двоих». Тембр артистки и лёгкая манера исполнения делают осязаемым чувство полёта, о котором говорится в песне:

Я над землёй летаю,
За спиною крылья вырастают…

Поэтические образы усиливает музыка Анатолия и Егора Зубковых. Мелодичное вступление, воздушный бэк-вокал, лирическое гитарное соло с первых тактов настраивают на встречу с чем-то необыкновенным.

«Очень рад совместной работе над песней на стихи Михаила Гуцериева с талантливой певицей Алëной Ланской. Это красивая композиция о любви и ожидании любви. Надеюсь, песня найдёт своего слушателя», – отметил композитор Анатолий Зубков.

Тема избранника, единственного и любимого человека – одна из ключевых в творчестве Михаила Гуцериева. Песни на стихи поэта «Мужчина мой» в исполнении Ани Лорак, «Мой поэт» с POLINA, «Безумная» от Зара – не только современные оды любви, когда хочется поделиться счастьем. Это признания, которые звучат едва ли не раз в жизни.

Ты лучший из мужчин.
Ты как воздух мне необходим.

Возможно, высокие слова отчасти покажутся прекрасным комплиментом. Но по мнению Алёны Ланской, за многое в жизни нужно благодарить. По мнению артистки, благодарность – самая высокая энергетическая составляющая, которую можно сравнить с божественной любовью.

Трек и лирик-видео Алёны Ланской «Нет таких мужчин» представлены на всех цифровых площадках.

