Estet Fashion Week 2025: итоги 27-го сезона международной Недели моды, прошедшей в Москве

В Москве завершилась Estet Fashion Week 2025. В рамках этого мероприятия, дизайнеры из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья представили 50 новых коллекций. Модное событие посетили более 8 тысяч гостей и зрителей. Было аккредитовано более 25 СМИ, включая телеканалы и федеральные информагентства. Мероприятие выглядело масштабно, динамично, эффектно и празднично.

Показанные дизайнерами шоу отличались творческой концепцией, сценографией, идеями и настроением. Известные дизайнеры и дебютанты продемонстрировали своё видение трендов, фактур, подход к использованию тканей и цвета.

Членам жюри Estet Fashion Week, в которое вошли: Сергей Зверев, Ирина Дмитракова, Мария Ост, Александр Белов — эксперты моды и стиля, представители бьюти и fashion индустрии и ведущих СМИ, было непросто выбрать лучших участников конкурса.

В итоге жюри определило победителей в различных номинациях. Награды распределились следующим образом:

«Лучшая коллекция одежды» — бренд KAZARIAN дизайнера Карины Казарян;

«Лучшая детская коллекция» — коллекция DEVUSI;

«Лучшая коллекция в классическом стиле» — коллекция «TAMERLAN».

Хедлайнером Недели моды выступил российский бренд ADDICTED_TO с коллекцией, вдохновленной космическим путешествием на зимний Байкал. Восторженные зрители увидели здесь все, что воодушевило дизайнера — минимализм и сущность, простоту и роскошь.

С интересной коллекцией костюмов ручной работы выступила модельер и фотограф Надежда Шибина, которая всегда отдает предпочтение сложным образам, состоящим из разных материалов и элементов одежды.

Новая коллекция KAZARIAN продемонстрировала чувственный, женственный и одновременно интеллектуальный стиль бренда. Архитектурный крой костюмов и пальто подчеркнул сочетание гладких фактур ткани и объемных, вязаных элементов, что особенно вдохновило публику.

В показе дизайнера Агнесы Вольной, воплощающей в своих коллекциях вечную элегантность и изысканный стиль приняла участие официальное лицо EFW топ модель, телеведущая, киноактриса Анна Де Беккар.

Наряду с известными брендами и дизайнерами на подиуме Estet Fashion Week свои коллекции представили молодые модельеры. Особо выделилась коллекция юных модельеров и технологов Можайского техникума, подготовленная совместно с дизайнером Ириной Кирезовой, основательницей инклюзивного бренда «Без Сожалений», сшитая специально для женщин перенесших рак груди. Часто во время войны с заболеванием теряется главное – уверенность в себе, в своей красоте и привлекательности.

«Вместе с участниками Движения Первых мы создали выпускную коллекцию, посвященную ранней диагностике рака груди и женскому здоровью», – отметила глава модельной школы AmbassadorModels Оксана Минакова.

Звездные гости, в числе которых были актрисы Нона Гришаева, Яна Чурикова, Женя Малахова, DJ Катя Гусева, Анна Чурина, Ольга Сидорова, отметили интерес российской публики к модным событиям и высоко оценили уровень организации Estet Fashion Week.

Показы традиционно сопровождались концертными номерами. В день открытия Недели моды в самый торжественный момент выступила певица, бессменный эксперт в телепроекте «Ну-ка все вместе» Этери Бериашвили. Вторым на сцену поднялся Гарик Богомазов — экс солист легендарной группы «Отпетые мошенники» с хитом «Люби меня люби». На Закрытии Недели моды зал рукоплескал певице Согдиане и победительнице телепроекта «Ну-ка все вместе!» Элен Бадалян.

Так же звездными гостями этой недели стали Slava Skripka c мега хитом «Бобр», певица Sianna, квартет Opera drive и дочь Валентины Легкоступовой Анэтта Бриль.

Свои коллекции в рамках Недели моды также представили KIBOVSKAYA, Агнесса Вольная, Naz Maer, Irneste, Углицких, Александра Русская, Дом моды Lamberti, KLIMKOVA, Ассоциация российских модельеров, Анна Лукьянова, А Glossier, Basko, Алена Полёхина, Oksana Slatecka, Таня Тузова.

Стоит отметить уникальность работ и мышления русских дизайнеров. Их неповторимость и стиль, что вот уже 13 лет доказывают ежесезонные коллекции и праздники красоты. Зрителям было на что посмотреть.