Этно-проект «Вся страна» стал музыкальным мостом дружбы в Бурятии

Солнечная Бурятия на несколько дней превратилась в точку притяжения этнической музыки всей России. Сюда, на XVI Международный бурятский фестиваль «Алтарганы-2026», приехали тысячи гостей из разных регионов РФ, Монголии и Китая. И главным музыкальным акцентом масштабного праздника стал проект «Вся страна. ЭтноLAB» – продолжение всероссийского конкурса этнической музыки, который Российский музыкальный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводил в 2023 и 2025 годах.

Символично, что именно Бурятия, подарившая победителей обоих сезонов, приняла у себя финалистов. И 2 июля, в день торжественного открытия фестиваля, делегация проекта в ярких национальных костюмах прошагала в едином парадном строю по Центральному стадиону, неся флаг «Всей страны». А уже вечером на Площади Советов началось настоящее этно-торнадо.

Первым выступил URSUL – музыкант и популяризатор алтайской культуры, для которого выступление в Бурятии стало исполнением давней мечты. «За три года я полностью изменил жизнь, сосредоточился на музыке и понял: я на верном пути. Такие проекты дают рост – и профессиональный, и духовный», – признался артист. Вместе с Суркурой они представили эпическое наследие Алтая, а следом московский электронный дуэт BELOBOKA добавил индустриального фольклорного драйва. «Нас встретили так тепло, что все волнения развеялись. Здесь чувствуется настоящая дружба народов!» – поделилась вокалистка Евгения Скачкова. Кульминацией вечера стал их совместный номер – сплав древних мелодий и современной электроники, доказавший, что музыка не знает границ.

Но главный подарок ждал публику на следующий день. На сцену вышли Нерехтский рожечный хор из Костромы, «Изумруд» из Екатеринбурга, ставропольская «Лествица», этно-группа «Хайтнут эрыг» из Ханты-Мансийска и уже полюбившиеся URSUL с BELOBOKA. А настоящим гвоздём программы стали абсолютные победители конкурса – заслуженный артист Бурятии Чингис Раднаев и Молодёжный ансамбль моринхуристов республики.

«Наша страна огромна, и название конкурса необъятно, – сказал Чингис Раднаев. – В эпоху глобализации мы не можем позволить стираться нашим тонкостям. Именно проект “Вся страна” открыл нам друг друга – без него мы бы не встретились и не узнали о таком разнообразии. И теперь, спустя годы, мы собрались на малой родине, на “Алтаргане”, который бывает раз в десять лет. Это счастье». Артист признался, что победа в конкурсе перевернула его творческую жизнь: открыв для себя этническую музыку, он нашёл отклик в сердцах самой честной аудитории – детей, и теперь убеждён в колоссальном потенциале этого направления.

Особая роль принадлежит народной артистке Бурятии Ольге Жигмитовой, которая выступила музыкальным продюсером проекта и исполнила со сцены две проникновенные песни. «Такие проекты, как “Вся страна”, взращивают музыкальный мир и объединяют, – подчеркнула она. – Сегодня культура – это первая задача, потому что именно она даёт развитие, воспитание и духовную опору. Я увидела всю нашу многоликую Россию, которая раскрывается по-особенному. Мы не должны стесняться показывать лучшее. Пусть творчество победит!»

Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поблагодарила артистов за «музыкальный мост дружбы»: «“Алтаргана” объединяет бурятский мир, а фестиваль “Вся страна” показал, что вся Россия сегодня вместе с нашим народом. Улан-Удэ стал точкой притяжения культурного единства».

Бурятия встретила гостей с невероятным теплом и искренним интересом. Проект ещё раз доказал главное: этническая музыка – это не архаика, а живая, дышащая сила, способная вдохновлять, соединять сердца и стирать любые расстояния. И этот творческий заряд, несомненно, даст новые всходы по всей стране.

Фотографии предоставлены пресс-службой Российского музыкального союза