«Это больше, чем сериал»: как снимали «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Заново пережить истории любимых героев, увидеть эксклюзивные кадры и узнать больше о съемках и судьбе проекта можно будет уже с 18 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START. Представляем официальный трейлер фильма о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Что вдохновило создателей сериала взяться за эту историю и какие личные воспоминания из советского детства привнесли режиссер и команда? У кого Жора Крыжовников украл идею картонного пианино Пальто, как появился утюг Ералаша, что должно было звучать в сериале вместо песни «Седая ночь»? Чему научился на съемках Иван Янковский и сколько раз на самом деле менялся финал? Секретами съемок ставшего уже культовым сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделятся режиссер и соавтор сценария Жора Крыжовников, автор сценария Андрей Золотарев, команда съемочной группы, актеры Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Сергей Бурунов, Анна Пересильд, Слава Копейкин, Елизавета Базыкина, Лев Зулькарнаев, Анастасия Красовская, Александр Самойленко и другие.

«Это больше, чем сериал. Раньше это называлось “всесоюзный успех”, так вот, у “Слова пацана” — это всесоюзный успех», — продюсер Фёдор Бондарчук.

«Мы попали в болевую точку нашего общества. Это коснулось всех», — актер Сергей Бурунов.

«Мой метод, о котором я всегда говорю — я всегда опираюсь на реальность максимально», — Жора Крыжовников.

«Для меня история в сериале “Слово пацана. Кровь на асфальте” — про наказание, про спуск в ад», — автор сценария Андрей Золотарев.

Сценарий 8-серийного проекта был написан за рекордные 300 рабочих часов (чуть больше месяца). «Мне показалось интересным препарировать эту историю. Это ведь очень странная штука: весь город поделен на банды, нет ни одного района, который бы не принадлежал какой-либо группировке, все они что-то делят, но это происходит в то время, когда делить нечего. Все нищие, все ободранные, все в одних и тех же куртках, одних и тех же шапках, и они что-то делят — это настолько первобытная штука!» — рассказал автор сценария Андрей Золотарев.

Создатели сериала с большим вниманием относились даже к мельчайшим бытовым деталям в кадре и не только — большинство персонажей имели свои прототипы, жесты, фразы и привычки которых были подсмотрены в советском детстве и юности режиссера и съемочной группы. Так прототипом для Флюры Габдуловны стала завуч из школы, в которой учился Жора Крыжовников, фраза «из ит клиар?» («is it clear?» в переводе с англ. «это понятно?») — коронное выражение его классной руководительницы и даже положение рук Марата, героя Рузиля Минекаева — «фишка» владельца ночного клуба, где в юности работал режиссер. Примечательная деталь в виде бумажного пианино, на котором учился играть Андрей, герой Леона Кемстача, — родом из детства актрисы Юлии Пересильд, мамы Анны Пересильд, сыгравшей в сериале драматичную роль Айгуль. «В детстве у Юли не было пианино, и она училась играть на бумажном. Так что я это у Юли украл», — признался Жора Крыжовников.

Работая над персонажами, авторы пришли к выводу — чтобы показать историю улиц объективно, нужно это сделать через человека, не имеющего отношения к улице и не знающего правил этого мира. Так появился один из главных героев Андрей — мальчик-отличник из соседнего двора. Правда, актер Леон Кемстач, исполнивший эту роль, сначала не хотел участвовать в пробах. «Узнав о нашем кастинге, мама Леона сняла на телефон, как он отказывается участвовать в кастинге. Это очень смешно. Я смотрю: ого, а это интересный парень!» — поделился Жора Крыжовников. Актеру предложили попробоваться на роль харизматичного хулигана Марата, но Леон случайно выучил не тот текст и был утвержден на роль тихого и правильного Андрея. В процессе съемок характерами поменялись также герои Славы Копейкина и Льва Зулькарнаева: отрицательным персонажем изначально задумывался герой Льва — Зима.

Для того чтобы рассказать о противоречивости того времени, режиссеру нужен был кто-то взрослый, с кем «скорлупа» Андрей и Марат погрузятся в опасный мир. Им стал старший брат Вова Адидас в исполнении актера Ивана Янковского. «Режиссер не делал из меня прямого бандита, он всегда говорил мне быть светлым персонажем, который с честью и достоинством принимает все эти вызовы. На самом деле если бы я крутился в таких кругах и жил бы в то время, я бы хотел быть таким человеком, как Адидас», — рассказал актер.

Предсказать масштаб успеха сериала на этапе съемок было сложно, но о том, что это будет громкий проект, догадывались все. «Если кино попадает в молодежь и делает это в определенное время, это всегда превращается в вирус: люди начинают жить этим, одеваться также, говорить тем же языком, выражаться теми же фразами, потому что это становится частью общества», — считает Иван Янковский. «Следующее поколение воспринимает это как стиль, наше же поколение воспринимает это как боль того времени», — говорит продюсер Фёдор Бондарчук.

Фильм о фильме пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Чистые», «Фишер», «Библиотекарь», «Балет» и другие) и START Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Черная весна», «Вампиры средней полосы», «Содержанки», «Жить жизнь» и другие). Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Съемки проходили в офисе TOOMUCH Production, в Музее советских игровых автоматов и студии звукозаписи «Газгольдер», в которых с помощью сет-дизайна воссоздали атмосферу сериала.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в 2023 году в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и START и мгновенно стал самым обсуждаемым сериалом года, установив новый абсолютный рекорд по популярности среди сериалов в России, обойдя в два раза прошлого лидера «Игру в кальмара».

Драма Жоры Крыжовникова стала самым ожидаемым проектом фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а после победила в семи номинациях XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), а также получила специальный приз за достижения в телевизионном кинематографе премии «Ника» и в специальных номинациях «Голос Поколения» и «Сила в правде» III Национальной премии интернет-контента. Также сериал стал лучшим по версии V Национальной премии в области веб-контента, а режиссер Жора Крыжовников получил награду за лучшего режиссера.

Фото — онлайн-кинотеатры Wink.ru и START