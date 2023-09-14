Это что еще за фокусы? Или как гениальный артист цирка стал преуспевающим фитнес-тренером.

Верно ли, что талантливый человек талантлив во всем, или эта вечная истина потеряла актуальность? Можно ли круто изменить свою жизнь в осознанном возрасте, имея успех, реализацию и славу? Вопросы сложные, даже философские. Но сегодня мы попробуем разобраться во всем вместе с Дмитрием Дубининым – невероятно талантливым артистом цирка, профессионалом своего дела, который одним ясным утром прислушался к себе и понял: сердце требует перемен! Он ощутил новые энергии, новое вдохновение. Грандиозные тренировки, здоровое питание и команда единомышленников привлекли его внимание. Он понял, что фитнес – это то, чем он хотел бы заниматься дальше.

Немного истории

Дмитрий родился в Ейске и с детства мечтал стать артистом цирка. В юности он посещал цирковую студию в родном городе, а затем уехал в Москву и поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева. По окончании Дмитрий благодаря своему таланту попадает в лучший цирковой коллектив страны. Вместе с цирковой труппой он блестяще выступает по всему миру. Ему рукоплескали Европейские столицы, а зрители в Барселоне стоя приветствовали овациями после выступления Дмитрия на VII Международном цирковом фестивале в 2018 году. Он достиг невероятных высот! Кажется, он добился всего в своей профессии. Но и на этом он не остановился, а начал освоение новой для себя профессии, новой сферы. И вновь добился успеха!

Но обо всем по порядку…

– Дмитрий, расскажите немного о своем детстве. Ведь как известно, все мы родом оттуда. В какой семье вы воспитывались?

– Я родился в прекрасном городе Ейске, расположенном на берегу Таганрогского залива Азовского моря. Мой дом был наполнен особой атмосферой, которая так ярко сочетала трепетность и доброту со стороны моей матери, и строгость, дисциплину и воспитание мужественности, привносимые моим отцом.

– В какой момент Вы приняли решение связать свою жизнь с цирком?

– Я был очень активным ребенком, но вот парадокс: меня не привлекали активные виды спорта, такие как футбол, баскетбол или тхэквондо. Однако, всё изменилось, когда мама отвела меня в Дом Культуры на цирковое представление. Я был поражен уже прекрасно украшенной сценой, а когда зазвучала музыка и появились артисты, мои глаза наполнились восхищением! Не отрывая взгляда, я следил за всем, что происходило на сцене. Кажется, именно тот день стал поворотным.

– Как вы думаете, что самое сложное в карьере артиста цирка?

– Не могу сказать, что самое сложное. Когда любишь свое дело – это перекрывает все. Но могу точно сказать, к чему нужно быть готовым, выбирая такой путь. В цирковом деле важна не только физическая подготовка и мастерство, но и постоянное поддержание высокого уровня профессионализма. Артисты цирка должны постоянно совершенствоваться, развиваться и привносить что-то новое в свои выступления, чтобы оставаться интересными и уникальными для аудитории. Кроме того, работа в цирке требует высокой физической подготовки и стойкости, так как выступления часто связаны с риском и требуют особых навыков и смелости. А еще, как и в любом творческом коллективе, важно грамотно выстроить свои личные границы, а также понимать наперед, что вы хотите получить от своей профессии.

– Кто особенно серьёзно повлиял на ваше становление в цирковом мире?

– Кажется, я не смогу назвать конкретных людей, которые оказали наибольшее влияние на меня, потому что я вижу свою жизнь как паззл, где каждый человек играет свою роль и необходим для создания цельной картины.

– Должен ли артист быть интересной личностью?

– Я не очень люблю слово «должен», поскольку считаю, что каждый человек сам выбирает свою судьбу. Мы можем стремиться к совершенству и развивать свою душу, либо винить других за неудачи в жизни. Для меня понятие личности связано с жизненным образом, мыслями и действиями, основанными на собственном мировоззрении и культурном багаже, который необходимо развивать в себе.

– Почему вы приняли решение стать персональным тренером и каковы ваши личные цели в фитнесе?

– Помните слова в песне Виктора Цоя: «Перемен требуют наши сердца!»... В определенный момент жизни мне захотелось перемен. Моя главная цель – показать людям, что фитнес не ограничивается просто физическими упражнениями и спортом. Не только красивые мышцы, правильные пропорции или небольшое количество подкожного жира. И даже не столько физическая сила или выносливость, гибкость или координация, а именно способность этих качеств служить нам в тех ситуациях, когда это действительно необходимо.

– Вам больше нравится работать онлайн и оффлайн?

– Разумеется, оффлайн-тренировки имеют свои преимущества, поскольку позволяют установить прямой контакт и корректировать технические моменты непосредственно на месте. Однако, онлайн-тренировки также обладают своими плюсами, особенно для людей, которые не могут посещать зал регулярно, очень заняты или живут в другом городе/стране.

– Чего нельзя делать до и после тренировки — 3 запрещенных вещи?

– Это огромная тема для дискуссии, но постараюсь быть кратким.

Первое – переедание перед тренировкой. Избегайте слишком обильной и тяжелой еды. Рекомендую легкий перекус за 1-2 часа до тренировки, чтобы обеспечить достаточный уровень энергии без перегрузки желудка.

Второе – пропуск разминки. Никогда не пренебрегайте разминкой перед тренировкой. Разминка помогает подготовить мышцы и суставы к физической активности, увеличивает гибкость и снижает риск возникновения травм.

И третье – недостаток растяжки после тренировки. Растяжка помогает улучшить гибкость мышц, ускорить восстановление и повысить общую расслабленность. Не стоит упускать возможность уделить время растяжке после тренировки.

Важно помнить, что каждый человек уникален, поэтому рекомендации могут немного отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей и тренировочной программы. Для этого-то и нужен личный тренер (смеется). Он всегда поможет определить наиболее подходящие действия и внести коррективы в предтренировочный и постренировочный режим.

– Дмитрий на дворе осень, подскажите, при какой температуре все еще можно заниматься на улице? И какой должна быть экипировка?

– Можно тренироваться практически в любую погоду, разумеется, мы не говорим сейчас про какую-то экстремальную температуру порядка -20. Главное, правильно выбрать вид активности (например, лыжи) и экипировку. Принцип экипировки должен быть «послойный», обязательно использовать термобелье: оно прекрасно позволяет отводить влагу.

– Как вы поддерживаете мотивацию клиентов?

– Это личный пример. Я всегда на практике могу показать то, о чем говорю. Я уделяю особое внимание целям каждого клиента и проясняю, для чего и почему он в настоящее время трудится в тренажерном зале, каких результатов и в какие сроки достигнет, если будет следовать рекомендациям и не будет пропускать тренировки (смеется).

– Какие три слова самые главные в вашей жизни? Может, у вас есть какой-то девиз?

– Воспитание. Доброта. Благородство.

... Не знаю, насчет девиза, но я смело могу сказать: в жизни нет ничего невозможного! Дерзайте, у вас все получится!

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