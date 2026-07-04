«Это правда жизни»: актриса Юлия Пересильд оценила новую площадку на ВДНХ

В павильоне №37 на ВДНХ открыла свои двери первая в России молодёжная антинаркотическая площадка «Не/музей». Мультимедийное просветительское пространство создано при участии ГУ МВД России по г. Москве и Правительства столицы. Его главная задача — не формальное информирование, а живой, чувственный диалог с аудиторией, основанный на современных цифровых решениях и психологической вовлечённости.

Одной из первых актуальность проекта отметила актриса театра и кино Юлия Пересильд. В своём комментарии она подчеркнула бескомпромиссную важность профилактики:

«Моя позиция предельно ясна: единственный гарант сохранения себя и своего будущего — это отсутствие даже единоразового употребления наркотиков, даже “за компанию”. При этом очень важно проводить профилактические мероприятия и давать подросткам исчерпывающую информацию о губительных последствиях приема запрещенных веществ. Это не игрушки, это, к сожалению, правда жизни и реальная угроза. Мы обязаны знать врага в лицо, поэтому осведомленность по этому вопросу нужна нам всем».

Экспозиция «Не/музея» выстроена вокруг сильного визуального и эмоционального воздействия. Вместо привычных лекций — интерактивные инсталляции с использованием искусственного интеллекта и других цифровых инструментов. Посетители могут увидеть, как наркотики шаг за шагом разрушают здоровье, внешность и социальные связи человека.

Особый приём — портретная галерея, где счастливые, яркие образы молодых людей соседствуют с кадрами, демонстрирующими последствия зависимости. Контраст призван не напугать, а заставить задуматься. Кроме медицинских аспектов, площадка рассказывает о социальных рисках и юридической ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Не/музей» — это не просто выставка, а пространство, где информация становится личным переживанием — и, возможно, именно такой подход способен остановить того, кто стоит на пороге рокового выбора.