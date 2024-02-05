«Этот трек приснился мне два года назад»: PALATOV выпустил новую песню

2 февраля российский исполнитель и музыкант PALATOV выпустил новую песню, которая, по словам артиста, приснилась ему во сне. Эмоциональная поп-рок композиция получила название «Мишутка» и уже в день премьеры приковала к себе внимание многих слушателей, став настоящим сюрпризом для поклонников артиста.

«Этот трек приснился мне два года назад. Во сне я пел эту песню вместе с бэндом, думая, что мы исполняем кавер. Но когда я проснулся, то понял, что это никакой не кавер, а мотив новой песни. Сонным голосом я сразу же записал на диктофон припев и даже напел ритм и гармонию. Так и родилась эта композиция», — поделился PALATOV.

По словам артиста, «Мишутка» — это не только личная история о сложных отношениях, но и песня, скрывающая в себе глубокий смысл, который, как это часто бывает во сне, не всегда получается уловить сразу. О чем именно поет PALATOV и кому посвящена эта новая откровенная композиция, остается только догадываться. Но факт остается фактом — запоминающиеся слова и цепляющий ритм однозначно понравятся слушателям.

«Это не шутка —

Ты любишь Мишутку.

Он любит Нирвану,

Сама мне сказала.

Но планы все — goodbye

Твои губы врут, как

Будто меня

Для тебя всегда мало…»

«Это история о том, что сокрыто глубоко внутри души. О другом, о слишком личном. Ведь сюжет этой песни мне подкинуло само подсознание. И, если кто-то узнает в главном герое себя, найдет ответы на вопросы и почувствует отклик в сердце, то я буду рад, что всё это было не зря», — рассказал музыкант.

PALATOV — музыкальный исполнитель, продюсер и сонграйтер, а также совладелец музыкального лейбла TRIUMPH MUSIC. По признанию артиста, любовь к року зародилась в нем еще в детстве и буквально проникла в его ДНК, именно поэтому музыка этого исполнителя с течением времени становится всё более мощной и энергичной. Экспериментируя с разными стилями и образами, PALATOV наконец нашел свою уникальную фишку и манеру исполнения — по мнению артиста, трек «Мишутка» наиболее точно отражает его внутреннее ощущение.