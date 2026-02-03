Eva Gallery открывается по новому адресу

10 февраля 2026 года на Остоженке, 5 открывается Eva Gallery по новому адресу. Адрес Остоженка, 5 выбран не случайно. На рубеже XIX–XX веков, когда улица формировалась как территория московской интеллигенции, в этих стенах располагались жилые апартаменты доходного дома, кабинеты и частные мастерские. Остоженка исторически притягивала людей, для которых важны смысл и свобода мысли. Здесь всегда существовало и продолжает существовать особая “тишина” между городом и человеком.

В наше время, с открытием Eva Gallery, здание возвращается к своей подлинной идее — быть местом для художников и искусства. Архитектура галереи выстроена как анфиладное выставочное пространство со светлыми стенами, позволяющими искусству существовать вне рамок и стереотипов.

В новом пространстве Eva Gallery собрала в свою коллекцию российских художников, работающих в разнообразных техниках современной художественной практики — от живописи и графики до объектов и инсталляций. В пространстве галереи представлены работы Лики Церетели, Валерии Гай Германики, Даши Мальцевой, Анастасии Посохиной, Ольги Тихоновой, Виктора Глухова, Ирины Глуховой, Максима Глухова, Кати Медведевой, Яна Гинзбурга, Татьяны Кочемасовой, Александра Цикаришвили, Юлии Мортиис, Андрея Семенова, Игоря Дудинского, Евгении Васильевой, Николая Мануйлова, Сергея Бугаева-Африки, Георгия Хомича, Олеси Рубеко и других авторов. Галерея задумывается как живая структура, открытая к эксперименту, междисциплинарному диалогу и новым художественным высказываниям.

Открытие галереи начинается с выставочного проекта «Быть» — философского размышления о развитии и духовном росте человеческой личности. Проект отражает российское современное искусство конца XX — начала XXI века и утверждает победу творческой мысли над человеческими страстями, страхами и слабостями.

«Быть» — это процесс внутреннего выбора. Это движение сквозь сомнение и сопротивление, отказ от навязанных форм и готовых ответов. Проект обращается к сущности художественного творчества как акту свободы — способности существовать вопреки.

Куратор выставки Евгения Васильева — доктор искусствоведения, коллекционер, художник, почетный член Российской академии художеств, член Московского союза художников России, кавалер ордена Почёта РФ.