Евгений Антипов: «Чтобы твой фильм смотрели, и он был интересен зрителям, нужно чтобы в нём было много жанров»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, режиссёр, выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Владимира Хотиненко, Владимира Фенченко, Павла Финна) Евгений Антипов рассказал о том, как попал в режиссёрскую профессию, о процессе создания своего дебютного фильма «8 бит», а также о том, кто сейчас задаёт тренды в кинематографе.

«Если бы меня спросили на счёт того, как стать режиссёром, то я бы просто ответил: «Я режиссёр!». Достаточно сложно определить, какими качествами должен обладать режиссёр, потому что очень много разных людей и настолько же много разных режиссёров. Кино — это вообще часть меня, и я больше посмотрел фильмов, чем прочитал книг. У меня образное мышление, картинками и мне так проще разговаривать с аудиторией. Да, я пишу сценарии, но не обладаю искусством слова, и вряд ли смогу его на постоянной основе оттачивать, а вот искусство кино могу оттачивать хоть каждую секунду», − рассказал Евгений Антипов.

«Изначально у меня в голове появился герой, абсолютно закрытый человек, социопат, общаясь с которым, ты не понимаешь, что у него в голове. Мне было интересно понять, что будет с этим человеком, если он искренне испытает любовь к девушке, у которой очень брутальный парень, который её постоянно как-то принижает, и она будет отыгрываться на главном герое и отвергать его. Дальше нужно было придумать развитие, и родилась идея того, что этот самый влюблённый герой её похищает и пытается признаться ей в любви на протяжении всего фильма. Сама картина называется «8 бит», а для меня эти самые 8 бит – это простейшая видеоигра, простейшее мышление в голове. Так я постарался исследовать это явление. Во время работы над фильмом, я понял одну вещь: надо полностью в себя верить. Несмотря на то, что у тебя есть мастера, которые подскажут, всё равно нужно быть самостоятельным и не надеяться на кого-то. Ведь мастера не снимут за тебя кино. Для меня кино – это выражение видения мира, и надеюсь, что я дорасту до того, что смогу как-то принимать чужие истории и как-то их снимать. Пока что я способен снимать только те истории, которые я понимаю, про героев, которых я где-либо наблюдал или знал», − отметил режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«Я думаю, что сейчас корейцы задают тренды в кино. Если взять фильм «Паразиты», то это фильм, который несёт в себе несколько жанров: начинается как какая-то социальная картина, потом переходит в комедию, а затем это всё становится каким- то фильмом ужасов. Ещё мне приходит на ум фильм «Прочь», где тоже есть смесь сатиры и хоррора. Сейчас, как мне кажется, происходит расслоение жанров. То есть, чтобы твой фильм смотрели, и он был интересен зрителям, нужно чтобы в нём было много жанров. Если ты снимаешь какую-то серьёзную драму, то её будет смотреть ограниченный круг людей, а если ты хочешь как-то расширить количество зрителей, то в твоём фильме должна быть какая-то многожанровость», − заявил Евгений Антипов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.