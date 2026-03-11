Евгений Онегин — типичный житель современных Патриков, а Остап Бендер — «Москва-Сити»

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» выяснили, какие районы Москвы подошли бы героям классики, если бы они жили в современном мегаполисе. Согласно результатам, исторический Арбат стал бы идеальным местом жительства булгаковского Мастера, «Москва-Сити» — Остапа Бендера, а Патриаршие пруды — Евгения Онегина.

Книжный сервис Литрес и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» опросили пользователей и выяснили, какие районы современной Москвы подошли бы героям классической литературы согласно их образу жизни, ценностям и интересам. Типичным жителем исторического Арбата респонденты назвали булгаковского Мастера (33%) как представителя интеллигенции, творческой элиты. Еще 28% выбрали Александра Чацкого из «Горя от ума» А. С. Грибоедова, а 24% — профессора Преображенского из «Собачьего сердца» М. А. Булгакова.

55% опрошенных олицетворением образа жизни современных Патриарших прудов с их роскошью и изысканностью заведений считают денди Евгения Онегина. К числу городских эстетов, которые могли бы жить в этом престижном районе, респонденты также отнесли героинь-аристократок Л. Н. Толстого — Элен Курагину (29%) из «Войны и мира» и Анну Каренину (16%) из одноименного романа.

Замоскворечье, сохранившее свою купеческую атмосферу и архитектуру, стало бы идеальном местом жительства для Герасима, героя «Муму» И. С. Тургенева, считают 32% пользователей. Также тихий центр, отражающий старомосковский уклад и верность традициям, подошел бы кроткой Татьяне Лариной (31%) из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина и семейному Николаю Петровичу Кирсанову из «Отцов и детей» И. С. Тургенева.

Рейтинг же типичных жителей Пресни — людей активных, жаждущих перемен и устремленных в будущее — возглавил прогрессивно мыслящий Александр Чацкий (45%). Эстетике и духу этого эклектичного района также идеально соответствуют, по мнению респондентов, тургеневский Евгений Базаров (38%) и Григорий Печорин (33%) из «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова — герои, ценящие личную свободу и социальную справедливость.

Воплощением типичного жителя «Москва-Сити» — человека деятельного, ориентированного на успешную карьеру, статусность и личную эффективность, — респонденты назвали «великого комбинатора» Остапа Бендера (50%) из «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова. Быстрый темп жизни в бизнес-квартале также был бы идеален для гоголевского дельца Чичикова (33%) из «Мертвых душ» и прогрессивно мыслящего Штольца (29%) из «Обломова» И. А. Гончарова.

Напротив, на скромных городских окраинах, например, в Бутово скорее всего поселился бы бедный студент Родион Раскольников из «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского. 41% пользователей назвали его классическим жителем «непарадной» Москвы, 30% — тургеневского Герасима, человека простого, привыкшего к скромному крепостному образу жизни, а 29% — «маленького человека» Акакия Акакиевича Башмачкина из «Шинели» Н. В. Гоголя.

Главной любительницей прогулок вдали от городского шума, ремесленной простоты и уединения среди живописной природы, которые свойственны району Измайлово, опрошенные назвали Лизу (44%) из «Бедной Лизы» Н. М. Карамзина. В этом районе, подходящем спокойным натурам, ценящим тихий труд, уют и простоту, также мог бы поселиться тургеневский Герасим и Левша из одноименной повести Н. С. Лескова, считают 25% и 24% опрошенных, соответственно.

Еще один зеленый район, Царицыно — живописное пространство с дворцовым ансамблем и большими парком, в котором чувствуется движение «большого времени», — лучше всего подошло бы для жизни романтическим натурам. Первое место в рейтинге заняли герои пушкинского «Евгения Онегина» –– Татьяна Ларина (49%) и Владимир Ленский (30%). Замыкает топ-3 ценителей созерцания и задумчивых прогулок по тенистым аллеям князь Мышкин (26%) из «Идиота» Ф. М. Достоевского.